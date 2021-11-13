「王立強」共諜案歷經北檢2年偵查，罪證不足裁定不起訴。然而，當初蔡英文公開定調此案是「嚴肅國安事件」，如今真相大白，意味著總統若非被騙徒唬得一楞一楞，就是總統早知真相，卻還刻意拿假訊息進行「亡國感」的政治操作。

中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻，在2019年捲入「王立強」共諜案，北檢偵辦迄今，找不到夫妻倆在台發展組織的證據，近日依罪嫌不足不起訴。處分出爐後，整個府院黨卻一片噤默，彷彿此事與我何干。

但回顧2019年11月底，亦即總統大選前夕，在大陸靠詐騙維生、法院定罪的王立強，只因透過澳洲媒體自稱「spy」，他所指控的受向心指示，協助中國利用假帳號攻擊民進黨、捐款韓國瑜，全被綠營引用為對岸介入大選的子彈；蔡政府還聲稱要透過五眼聯盟情報交換網向澳方取得王立強報告。

接著，蔡英文本人在第一時間，面對媒體詢問王立強事件，她就定調「中國介入台灣選舉意圖非常明顯」，並強調這是嚴肅的國安事件。大選前一天，民進黨中央更加碼指控「國共再度聯手介入大選」。

檢方查了2年，卻找不到任何向心夫婦可疑活動，這代表王立強當初的說法純屬虛構，更證明府院黨當時的一切指控全是一派謊言。

如果當時蔡英文真是信了王立強才跟著顛倒是非、胡亂指控，這恐怕就代表中華民國的總統被大陸騙徒給騙了，這當然是國安危機。更嚴重的是，蔡英文身為元首，掌握國家最高情報機構，如果當時就曉得王立強案的真相，卻還拿著虛偽的假訊息做出足以影響選舉結果的嚴厲指控，那麼，這恐怕更牽動了民主憲政的危機。

如今，王立強案已落幕，但蔡英文該面對的問題，恐怕不是裝無辜就能迴避。