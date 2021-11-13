最近的兩岸輿論場因為一些小波瀾而變得熱鬧，這主要是來自於一系列有意無意的烏龍事件，先是大陸商務部發了一則通知，鼓勵民眾儲存生活必需品，這迅即引發大陸民間巨大反響，各地都出現民眾搶購現象，社交媒體更是充斥著各類風雨欲來的猜測，以為兩岸之戰一觸即發。在此基礎上，一些不負責任的媒體也開始推波助瀾，紛紛報導各地刊發的一些物資儲備性質的通知，進一步鞏固了民間對戰爭即將到來的認知。

如果認真看一下這些報導所涉及的文件原文，就會知道此事的荒誕，因為相關文件都明確載明是針對今冬明春的生活必需品保供穩價，而此類文件也不過是每年的必備功課，並不鮮見。當然，也不能完全將這一系列事件視而不見，錯誤的解讀和民眾的搶購固然荒誕，但民眾對兩岸緊張局勢的深信不疑卻也是客觀存在，亦即大陸民眾已經充分認知到兩岸必有一戰，並隨時觀察著可能出現的蛛絲馬跡，這也是當下兩岸問題的重大隱憂之所在，且不論大陸官方到底打算堅持和平統一到何時，起碼在大陸民間來看，已經基本放棄。

這種悲觀態度其實也在台灣學界廣泛存在，但他們不至於被搶購風潮所迷惑，他們更在意的是官方場合傳遞出的微妙訊息，比如這次中共十九屆六中全會，或者明年的兩會和二十大，都是他們觀察的重點。即便是這次全會公報基本沒有觸及兩岸話題，但依然被很多學者解讀為後續統一進程勢必要啟動。

從這個角度也可以看出，無論是大陸民間還是台灣知識界，其實對大陸的對台政策意圖還是缺少必要的常識，對兩岸統一進程也是流於自我想像。人們總是想當然爾的認為，大陸會以某種迅雷不及掩耳的速度讓台灣猝不及防，進而快速實現統一進程，但人們卻忘了，戰爭本身只是這一進程的倏忽一瞬，後續的國際鬥爭、台灣內部的民心之爭，都要從長計議，基於這一邏輯，探究軍事上的快慢，比如7天還是3天，反而是一些枝節問題，並不會影響大局。這些年來發生在世界各個角落的戰爭場面，比如阿富汗戰爭，美國固然快速取得了勝利，但卻也因此身陷20年的泥潭，最終也無法全身而退，這個教訓就告訴我們，單純的軍事視角無助於理解兩岸問題的解決思路，因為這涉及到更為廣闊的政治和社會議題，後兩者遠比軍事要複雜得多。

除此之外，人們也必須認識到，大陸對待統一也從來不會搞陰謀詭計，更不會偷偷摸摸，易言之，不會有什麼閃電戰，不會有突然襲擊，更不會有斬首行動，這種戰術動作不在大陸決策層的思考範疇之內。相反，大陸會以更為明確的行動昭告天下，將採取終極行動，真要到了那一天，大陸首先會通過權威輿論，也就是《人民日報》發布連篇累牘的社論和評論，闡明大陸的態度，也會發布面向台灣民眾的通告，做最後的勸說，因為對大陸來說，武力只能是最後手段，即便是最後時刻，也希望能有所轉圜。也只能等到那個時候，才會有後續的戰爭動員和軍事行動。基於這一邏輯，外界大可不必拿著放大鏡四處尋覓可能的蛛絲馬跡，最後也只能是庸人自擾。