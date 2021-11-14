民國50年代，石門水庫正好建設完成。上游在大溪附近，雨水逐漸淹入水庫，水位升高了百餘公尺。在今天大溪慈湖所在，形成一個小型人工湖泊；湖泊的四周，景色秀麗。陳誠乃建議，在這裡為蔣介石興建行館，就是後來的慈湖賓館。

這裡離台北市不太遠，地勢又隱蔽，蔣介石乃逐漸把這裡建設為反攻大陸的指揮中心，亦即所稱國光計畫的所在。民國52年，國光中心在慈湖的後側建設完畢，內有國光計畫的司令部，是各單位聯合辦公的地方。接著把中山科學研究院設在佳安村的淮子埔（後蔣經國將之更名為新埔）。

其次把所有陸、海、空軍相關科系統合為一的中正理工學院及陸軍總司令部，自台北遷移至龍潭。離龍潭不遠處的龍岡，是陸軍第一軍團所在；不遠處的桃園，有空軍基地，皆成犄角之勢。故當年的國光中心，是中華民國軍事指揮及科技建設中心。

我於民國56年完成在美國田納西州立大學的學業，回國來到中科院籌備處報到。因籌備的時間剛開始不久，故當時院內的工作人員不過100人左右。當時籌備主任唐君鉑就規定，院內所有的清潔工，園藝工，水電工，泥水工及勤務工小妹等，都要優先引用當地居民擔任，以增加當地居民的就業機會。

龍潭地區是客家區，我是廣東梅州市平遠縣客家人，能操純正的客家話。許多勤務小妹在公餘之暇，會用客家話互相埋怨或說些玩笑話。因此，當我在一旁暗自好笑地聽著聽著，突然也講出一口流利的客家話時，可是嚇傻了不少小女子們。當這些客家小子們問他，怎麼也會講客家話時，我只能好氣又好笑地回答：「我那兒就是老祖啊。我客家語講的都比你們好。」

在中科院員工中，一般勤務性質的員工職位，或許就把龍潭地區附近所有的待就業人口消耗完了。這些以客籍為主的勤務員工，貢獻卓著。他們不僅協助維持了中科院的日常運轉，同時也帶動了他們的親友或子弟們，投身於科技學業，最後不少人也加入了中科院的高科技行列。

我在中科院待了20多年，中科院在這裡興建了一座4萬瓩的天然鈾重水式原子爐，較之蘇聯車諾比發電廠所使用的天然鈾輕水石墨式原子爐，當然更安全先進。但對一般人而言，一樣都是核反應器啦。

但是，在我所知的這20多年，當地客家鄉親，好像從沒有過任何規模性的反核抗爭。是客族人比較笨嗎？我認為，當然不是。最合理的原因或許在，受石門水庫的影響，當地人比較信任政府的興利作為。加之許多親友就在中科院內工作，他們和裡面的工作人員在一起，口濡目染地發現，絕大多數都是正直的科技君子，追逐名利的絕非主流。他們既然都說安全，而且許多人就在裡面工作，還需要抗爭？

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員，本文為桃園市龍潭區佳安里里長羅濟巧訪談朱偉岳之紀錄）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】