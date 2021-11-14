台北城未興築前，台北的公家建築，如水師參將署、陸路中軍守備署等俱在艋舺街。台灣建省後，巡撫劉銘傳大行建設府城，他從上海、蘇州招商成立興市公司；不久，石坊街、西門街、新起街2層商鋪漸漸多起來了，這3條街就是今天的衡陽路等街道。

石坊街是當時城內最繁榮的商業街，街名石坊，乃因1888年（光緒14年），立有表揚洪騰雲捐建考棚的石坊而得名，石坊刻有奉硃批「急公好義」4字，這座石坊後來被移入二二八紀念公園，今天我們可以在露天音樂台側找到。

台灣首任巡撫劉銘傳像。圖為劉銘傳於1887年奏請修築台灣鐵路獲准後，成立「全台鐵路商務總局」，開啟全台最早的鐵路建設。（翻攝自國立台灣博物館鐵道部園區）

劉銘傳為帶動城內繁榮，更從上海購進了人力車150輛及馬車若干，行駛於城內與艋舺、大稻埕間；此後，此3區有台北「三市街」之稱。

餘姚史久龍於1892年到1895年間（光緒18年到21年）旅居台灣，他在《憶台雜記》上說：

「城中西、北二門為通衢，東、南二門距番界不遠，寥落亦甚。南北長，東西狹，周圍約八、九里。出北門即大稻埕，出西門折而南為艋舺。是二處為商賈屯聚之所。……西、北二門外途路，仿上海棋盤街式。中實石子，外夾石條，東洋車行之。毫無偏頗。道旁夾植柳樹，風日清和時，躑躅游行，頗有歇蒲風景。」

城內建設，又因公共建築物，先後興建，而幾臻大備；台北府不但成為台北的政治中心，也是台灣的政治中心；從1895年7月刊的日本參謀本部《台灣誌》之報導，我們可以知道城內已具「現代化」的都市規模：

「府城內有台北府、淡水廳等之衙門，又有文廟、武廟、天后宮三大廟，均甚壯麗，市街規模廣大，絕不似清國一般市街，大街寬有六間，雖狹處猶有二間，然而因屬新開地，尚未普建街衢，尚有三分之一為水田，然預料數年後，在城內將至不留有水田之痕跡。家屋概為二樟造作，絕不見清國風之污穢，有七八個電燈照耀滿城，亦有公共馬車和人力車自在通行市街，稍似上海之居留地。」

滿清時期，台北城內的公共建築物，擇要介紹如下：

巡撫署：俗稱「巡撫衙門」，劉銘傳建：有光緒17年辛卯仲春穀旦所置巡撫劉銘傳及光緒18年壬辰仲春巡撫邵友濂撰聯并書。

台灣民主國時期，曾充當「總統府」，唐大總統逃命時，民眾、軍隊燒毀了部分建築；日軍進城後，充做砲兵隊營，遺址在今延平南路台北市警察總局一帶；當時稱撫台街。

布政使衙門：位於巡撫署南側，係1887年沈應奎建，是總核全台錢糧、兵馬及清賦事務的辦公署。日治初期，被移做台灣總督府廳舍，於建築公會堂（即現在中山堂）時，始在舉行「舊廳舍取拂（拆建）奉告祭」下，一部分遷建於植物園內，一部分遷建於圓山動物園內。

台北府署：位於城內北側，遺址在今重慶南路、懷寧街之間。

台北府儒學：俗稱文廟，1880年，第二任台北知府陳星聚捐貲興建，越十餘年竣工，是台北最早的孔廟，日軍入台北城後，充當兵營，毀棄孔子及諸賢牌位，後拆廟，變更為國（日）語學校學生的宿舍，遺址在今重慶南路北一女附近。

武廟：祀奉關公；與文廟間的路，昔稱文武街；其遺址有二說，一說，今司法大廈即建在武廟廢址上；另一說在今台北市立教育大學。

登瀛書院：1880年，知府陳星聚創設，由官民募貲，初暫置府後街考棚內，迨至1890年，知府雷其達稟奏劉銘傳，於西門內，再新築書院；前臨之街即為書院街（今長沙街一段）。

西學堂：原劉銘傳於1886年設置於大稻埕六館街，為劉銘傳儲備推動「現代化人才」而設的學堂；1890年於登瀛書院西側另築新的建築。招收的學生，都以官（公）費優待，學科分外國語（以英語為主）及普通學科（地理、歷史、測繪、算術、理化及漢文）。邵友濂接長巡撫時，將之撤裁。

番學堂：「撫番」是劉銘傳治台的重要施政措施之一，他鑒於撫番莫若教育，於設西學堂外，還附設番學堂，然番學堂的規模想必遜於招收67名學生的西學堂，因為第1年的就學人數僅有20名，那是各番社酋長的子弟；第2年（1891年）才又增加10名，課以漢文、書算、官話和台語，以及起居禮儀。劉巡撫認為漢、番的溝通，向由台人擔任通事，當不如「以番治番」，乃決定教育番人子弟，再由他們去教化、感化番人，以達事半功倍之功；惜該學堂亦為邵友濂裁撤，學生被遣回山地。

【未完待續】