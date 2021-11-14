老鐵曾說他媽都七老八十了，還要跟著左鄰右舍捶鍋敲盆，去響應毛主席的除四害——打麻雀，用噪音讓麻雀不敢停下來，飛到累死自動落地，他從北京放假回杭州，怕他媽跌倒，勸她以後別去了，老人家竟然說：毛主席號召的誰敢不去？不要命了！

老鐵說著說著竟然開始激動：你們是繞著彎兒跟祖先要甜粿吃，共產黨員是把自己死了，直接說是去見馬克思，這倒是唯一的大實話，活著時明的暗的把老馬當祖宗，死了當然沒臉見自家的祖宗，數馬列之典，忘自家祖宗，這就是「數典忘祖」的由來。

「數典忘祖」出自《左傳》，周景王批評籍談的先人掌管晉國典籍，籍談卻只會列舉一堆沒進貢的理由，作為回報周王室每年的賞賜。我第一次聽到「數典忘祖」被這樣解釋，笑說：要換成是我阿母，她肯定會說打麻雀是「用別人的拳頭舂石獅（損人利己）。」

我在囟毛猶未焦（乾）的年紀，就很注意長輩之間的談話，特別是婆婆媽媽們彼此間的破豆（閒聊），其含金量是讓我再度投胎都沒法擁有的99.9，一些難以消化的口傳典故，到我成年之後仍在努力抽絲剝繭的還很多，我問老鐵：女不嫁三男，男不娶二女。你倒說說這個三男跟二女，為何會被排除在結婚名單之外？

「那還不簡單，誰都會想：想娶第三任老婆的男人，跟想嫁第二個老公的女人，肯定某些方面有問題。」

我真沒想到答案會這麼「簡單」，唸起了〈古艷歌〉的：「煢煢白兔，東走西顧。衣不如新，人不如故。」接著說：這是從漢代到現在最簡潔有力的棄婦詩，是罵喜新厭舊的男人，其餘的二男是指個性偏激跟沒道德，二女是指不孝順跟不夠寬容。

「三男我見多了，我們這邊豈只三，我看十個手指頭都不夠數，你上回跟我唸的那首吃甘蔗的男人，應該算是個性偏激的二男吧？」

老鐵只記得吃甘蔗的男人，忘了其意就是啃到只剩渣的渣男，我只好跟他複習原文：司馬相如的〈鳳求凰〉：不得于飛兮，使我淪亡。

老鐵說：司馬相如這個渣，該算三男全包了吧？以死相逼算甚麼男子漢？不說這些了，別忘了蕭瘋子要我們去參觀她的畫室。（《老鐵的名節》之三）（朱言紫/台中市）