隨著四大公投案投票日的接近，成為吸引朝野政黨合縱連橫、針鋒相對的熱門課題，以及包括疫情防控、氣候變遷應對、經濟紓困與通膨風險等持續性議題，既讓各級政府部門疲於奔命，同時也讓不同產業領域以及全民陷入不同程度焦慮之際，本月2日「全國家長會長聯盟」公開呼籲，台北市議會應於本會期通過禁止電子菸、加熱菸的「雙禁」政策；以及行政院應儘速將「菸害防制法修正草案」送入立法院審查，明確禁止電子菸、加熱菸的倡議。相對於其他熱門議題，前述雙禁政策卻陷入無法引發各方關注的困境。更遑論其訴求能否被接受，以及何時才能落實，無疑將成為充滿不可知的變數了！

論及「全國家長會長聯盟」何以會在此時此刻提出令外界感到突兀的「冷門」議題，與其批評他們「不識時務」，其實更應正視這些家長群體們「心所謂危，不能不言」的焦慮感。

沒有錯，家長群體們之所以倡議透過修改「菸防法」，落實「雙禁」電子菸與加熱菸，其實並非憑空想像的無中生有之舉。根據「報導者」的專題報導，台灣是在2014年才首度出現電子菸的專賣店，但到2019年短短的五年之間，衛福部的統計資料顯示，未成年的國高中生之電子菸使用者已經從3.3萬人快速增加到5.1萬人。而到了今年，併同加熱菸的使用者，全台已有7.3萬名青少年深陷新型菸品的危機中。

因而繼「全國家長會長聯盟」之後，長期投注於反對所有具毒害性與成癮特性的菸品之販售與使用的「董氏基金會」，也在9日發布新聞稿，強調菸害防制法的修法，不只應雙禁電子菸及加熱菸，也應該納入「禁止加味菸」，以阻絕台灣未開放的各種各樣新型菸品，併同終結已合法盛行百餘年的傳統紙菸。由基金會主導成立的「台灣拒菸聯盟」，強調只有貫徹到底，「才能預防台灣年輕人淪為新癮害世代及確保國人健康」。

進一步檢視「董氏基金會」之所以在過去38年來不改初衷的堅決反對所有菸品，最新的憑據就是根據世界衛生組織今年公布的「2021世界衛生組織全球菸草流行報告」，明白指出電子菸、加熱菸其實都是有害的，並沒有比傳統紙菸安全，更沒有充分證據證明電子菸可以作為取代紙菸的戒菸工具。

更令人怵目心驚的是，「世衛報告」還指出，目前市場上的電子菸產品有約16,000種口味。電子菸商五花八門打著時尚口號從事行銷，「正鋪天蓋地從網路世界在吸引著年輕人的關注。」根據一項全球系統調查顯示，使用電子菸的20歲以下不吸菸年輕人，未來吸菸的可能性是電子菸或加熱菸二者都不用者的兩倍以上。

總體以觀，「董氏基金會」過去38年來一步一腳印的結合產官學界，從教育、宣導、立法等多面向推動害防制工作，不只促成了「菸害防制法」於1997年完成立法及公布實施，迄今也讓台灣減少了250萬的吸菸人口。但是獲致可觀戒菸數據的同時，則是讓傳統菸商陷入營運困境。為了填補新的尼古丁成癮人口，菸商於是透過各種管道強力推出各種新型菸品。先是從國外批貨在夜市跑單幫擺攤販售，進而則快速展店，甚至經由線上平台當起網紅直播行銷，短短幾年間就在台灣催生出一塊巨大的新型菸品市場。

而與此同時，由於「菸防法」已多年未修，法律條文規範不了電子菸的販售。即使在2011到2019年間，衛福部國健署曾透過行政函釋想以現有法條擴大解釋來納管電子菸，但反而引起電子菸業者與政府間的訴訟。尤其在2016年，業者不服台南市衛生局裁罰所提的行政訴訟，敗訴方竟然是台南市政府。影響所及是讓電子菸在台灣迅速成長，坐擁龐大的營業利益。

懲前毖後，國健署先是在2016年向立法院提出「菸防法」修法草案，但在菸商關說施壓下卻未能過關。2020年衛福部只好把「雙禁」改為「一開一禁」只禁電子菸，但草案送到行政院迄今卻仍未能定調。以致被質疑先是「立法怠惰」，目前則是「行政怠惰」了！

不論是立法怠惰或行政怠惰，都是立法院與行政當局不可承受之重。尤其行政部門有眾多當務之急需優先處理，現實上確有難以兼顧之憾。但是站在中小學生家長的立場，如果未能立法規範電子菸與加熱菸，則其子女就有因誤用而成癮的風險，因此，蘇揆再忙，與其奔走各地為四大公投發聲，還是應正視影響全面而又深遠的「菸防法」之修法進程，以免坐實了「行政怠惰」的歷史定位了！