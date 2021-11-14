降息是為了刺激經濟，升息是為了減緩經濟成長。美國聯準會（Fed）宣布明年有機會升息，會導致股市資金移轉到債市裡面，對股市多少都會有一些影響，許多人一直害怕著美國升息的這項財政決議，一旦升息股市就會面臨崩盤的危機，但是真的升息股市會崩盤嗎？升息資金將會移轉到債券市場，債市的短期利率通常被拿來預測該國利率，長天期公債則被拿來當作景氣通膨狀況，到底為何公債殖利率上升、股市就會下跌？兩者關聯性為何？

在2020年初因為疫情干擾，股市大幅走跌，為了要讓市場能有大量資金流動，所以美國政府大量收購國債，大量收購的情形到後來就是國債價格不斷地上升，那殖利率就會一直下降，因為價格與殖利率是反向變動的，投資人認為殖利率低，可能就會把資金抽離美國債券，轉往其他高收益的投資標的。

在2021年3月，殖利率有慢慢的回升，表示債券價格降低，上升到一定水準，投資人又認為目前美國國債的殖利率可能比股票市場高，而且投資風險又低，又把資金轉回美國國債。可以想像是股市殖利率與債券市場殖利率之間的比較，一旦升息投資人就會認為債市的報酬與風險相對安全，就把資金移轉到債市，反之，債市殖利率過低，投資人寧可冒著多一點的風險，再把資金移轉到股市之中，升息只會影響股市短期震盪，因為哪邊報酬率高投資人就會往哪邊跑。

長天期債券殖利率應會高於短天期債，因還款期限較長、風險貼水相對較高，投資人如果預期經濟前景不佳、未來利率將會走低，就可能出現長債利率低於短債的「殖利率曲線倒掛」現象。通常市場殖利率倒掛，近兩年內就可能出現股市崩盤，近30年共出現四次的殖利率倒掛，分別在1989年1月、1998年7月、2006年2月、2019年7月，殖利率倒掛後接連發生崩盤現象，分別為波斯灣戰爭1990年7月股市下跌20%、2000~2002年網路泡沫化股市下跌30%、2008年金融海嘯股市下跌50%與最近一次2020年初新型冠狀病毒股市下跌40%，以上四次的倒掛時間點發生後，在兩年內都有出現明顯的大崩盤危機。

美國聯準會（Fed）如果明年真的升息時，短期股市可能會震盪不安，投資人可能認為債市殖利率升高相對安全就把資金移向到債市，因為股市下跌表示各公司股價也可能下跌，美國或台灣的上市公司都會配發股息，如果目前股價與股息之間的殖利率來到了比市場殖利率高的水準，那資金可能又再次流入股市投資，所以短期資金會在債市、股市間相互移轉，導致盤勢上下不穩。

長期的話只要殖利率發生倒掛，就要小心兩年內股市可能再度反轉，尤其近期原物料漲幅很強，通貨膨脹相對嚴重，如果通膨持續擴張，導致Fed加速升息動作，那公債可能受到升息影響，短期殖利率飆升，一舉貫穿長期公債殖利率，就可能發生殖利率倒掛現象。

（作者為世新大學經濟所碩士生、世新產業經濟研究室成員）

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