中國大陸智庫「南海戰略態勢感知」網站，運用法國「哨兵」衛星，發布美國海軍航母「卡爾文森號」從10月24日進入南海至11月11日回返關島全程動態，美軍與日本海上自衛隊「加賀號」聯訓場域近中共海軍海南三亞基地，回應先前中俄海上聯巡日本周邊海域意圖明顯。

10月中旬結束美日澳印「四方安全對話」（Quad）下第二階段「馬拉巴爾-2021」海上聯合軍演的美國海軍航母「卡爾文森號」（CVN-70），10月24日由孟加拉灣經麻六甲海峽進入南海。

日本海上自衛隊11月5日稱：美軍航母「卡爾文森號」與日本海上自衛隊直升機護衛艦「加賀號」（DDH-184）於10月29日至11月4日舉行一周海空聯訓。媒體稱中共派遣054A型導彈護衛艦2艘、056型輕型導彈護衛艦1艘與一艘可能是815型電子偵察船進行近距離監控。依據美太平洋艦隊宣稱，本次聯合演習包含海上安全行動、飛行作業，海空軍隊互相協調的戰術訓練，以及海上加油、海上打擊演練等。美軍第一航空母艦打擊群將部署到第七艦隊，以支持自由開放的印太地區。

美日南海聯訓與中俄聯巡日本周邊海域航線，較勁意味濃厚。(圖/作者陸文浩繪製)

期間，太平洋艦隊司令部網站秀出美日聯合演訓照片，另外美日6艘艦船包括：提康德羅加級導彈巡洋艦「希羅號/CG-67」、「尚普蘭湖號/CG-57」、勃克級飛彈驅逐艦「米利厄斯號/DDG-69」與日本海自「加賀號」及村雨級護衛艦「村雨號/DD-101」）進行海上編隊航行訓練。由於演訓區域近中共海軍海南三亞基地，位於中共宣稱擁有領海主權之南沙群島海域，引發國際高度關注。

首先，中國大陸智庫「南海戰略態勢感知」網站，運用法國「哨兵」衛星，對美國海軍航母「卡爾文森號」（駐地母港在加利福尼亞州聖地牙哥北島海空軍基地）動態，從10月24日至11月7日離開南海進入西太平洋前，全程監視美、日艦船在南沙群島間進行海空聯訓動態，以及與日本海自「加賀號」直升機母艦對島礁進行包圍、或對假想目標進行戰術性的包抄作為，甚至11日抵關島休憩與整補。

對於上述公布清晰度不佳的衛星偵照，以及美軍動態。本文相信，中國大陸運用近年較夯的課題「軍民融合」、「遙測技術」、「衛照判讀」人員與技術交流，甚至可能比對共軍自己的偵察衛星與自己海軍的動態等，分析出每一筆「南海戰略態勢感知」下，鉅細靡遺地偵監外軍重要軍事動態。

期間雖美國「卡爾文森號」航母可能運用菲律賓島嶼間的海上戰略通道，進行戰術規避（防先前共機派遣轟6機模擬攻擊美軍航母），以提升航母生存戰力。中方也透過釋放美海軍動態情資，向美海軍傳達，在共軍「空天一體化」戰略態勢下，其海軍航母再怎樣進行海上戰術作為演練，都仍逃不出大陸監偵系統的法眼，凸顯中美兩軍互探虛實，實與接近臨戰狀況相差無幾，更令戰略觀察家頗為震驚。

其次，美海軍「卡爾文森號」航母看似佯動作為，11月3日由南海經巴拉巴克海峽進入蘇祿海活動，4日又經由民都洛海峽再次進入南海，7日復由南海經呂宋海峽（上方接近巴士海峽）進入西太平洋。引發中共4日派遣運-8反潛機及空警-500機各1架、5日運-8反潛機1架、6日殲-16機10架、殲-10機6架、7日殲-16機4架，以為因應外國勢力介入台灣周邊海域，特別是巴士海峽為主的海上戰略通道。

這方面，相信大陸經過此次美海軍航母作為，定深思，未來不排除由海南島派遣戰轟機、或經由西沙永興島，以跳島方式，加長防禦縱深，因應美日等軍事同盟在南海軍事力量的增強。並且運用衛星偵照，關注往來太平洋、南海的美海軍航母戰鬥群動態、甚至其他具有準航母級艦船國家海軍動態，適時訴諸國際、傳達給對方「中國看到了」的訊息！

最後，美航母與日本直升機航母在南沙群島進行長達一週（10月29日至11月4日共七天）的海空聯訓，雖美日均宣稱，是依照「印太戰略」架構下日常演訓，也未明指演習針對性目標。但從先前「中俄海上聯合2021」演習（10月14至17日）在俄羅斯太平洋艦隊周邊海空域演習後，10月18至24日共7天，中俄海軍艦隊10艘艦船在日本周邊海空域進行聯合巡航與海空反潛等科目訓練。

這次美日艦隊聯合艦隊演訓海域在中國南沙海空域、艦隊數量約8艘、雙方演訓期均為一週、演訓科目、近中共海軍海南三亞基地等，推斷美日此次在南沙群島進行海空演訓直指中國大陸，並回應中俄海上聯巡日本周邊海域，更挑戰中國在南沙海域的島礁領海主權。相信未來，中、美雙方這類似的你來我往較勁，將會頻密地增加、引發區域安全的隱憂。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※