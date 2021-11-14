吹了半天牛，把國產｢高端｣捧上了雲端，結果77萬人白高興一場，包括正副總統和信任政府、服膺政府政策的民眾在內，因未經美國認可無法入境，直呼｢白打了｣！想去美國還得再捱上兩針。綠委高嘉瑜卻說，｢真好！打高端的賺到了，出國可以再補2劑AZ、BNT或莫德納，保護力最強。」

不知高嘉瑜是故作揶揄還是天真，問問看總統，她願不願意？問問看副總統，他願不願意？那些不能出國、打過高端的那些人是否也可以比照辦理？4劑打完有沒有後遺症？出了事是不是又是一句｢我負責｣？已經有醫生示警，恐怕心肌炎機率會更高。

陳時中的答覆是：｢美國政策怪怪的｣！你這是罵誰？美國政策怪，萊豬可是總統引進來的喔！小心你的烏紗帽；美國政策怪，那美國認證的其他疫苗包括中國大陸的都很怪囉？只有沒做完實驗直接開打的高端不怪！

陳時中又說，｢世界又不是只有美國｣。對啦！還有紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列以及貝里斯6個國家，對不起，又少了以、阿兩國可以讓高端進去，你叫老百姓沒事往這些國家跑幹嘛？

千錯萬錯都是別人的錯，你有時間去唱歌、參加應酬，一大堆人卻仍徘徊在國門口出不去。

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