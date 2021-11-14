2018年9月6日，PTT網站上的一篇《大阪空港疏散事件相關資訊》爆卦文，先是替駐日代表謝長廷緩頰說項，再接續狠批台北駐大阪辦事處：「…爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步…一群垃圾的老油條…講難聽一點叫黨國餘孽…」！此一集體網路霸凌抺黑事件，後不幸演變造成蘇啟誠處長的輕生。11月12日，網軍軍頭楊蕙如、寫手蔡福明各因此案被判刑6個月，得易科罰金18萬，可上訴。

從2018年「大阪辦事處」事件發生至今逾三年期間，透過網路霸凌抺黑、以鍵盤謀人性命的另類「凶殺案」，悲劇性地造成摔角選手木村花、演員三浦春馬、網紅「羅小貓貓子」、南韓藝人雪莉、具荷拉、政大男大生、25歲年輕媽媽……等，一個個正值青春綻放的他們，全都因為慘遭匿名網路的霸凌、羞辱、毒害，而與蘇啟誠處長一樣，走上自我了結的最痛路途！

人走了，但無邊無際的罪惡是，那些殺人的血腥罵文永在，而且還多半查不出兇手。另就算是終於抓到了匿名匪類，以摔角選手木村花的案子為例，留言辱罵致死的「兇手」，也才僅僅被裁罰9000日圓！類此導致的普遍有恃無恐，使曾經遭遇網路霸凌的台灣兒童、青少年，竟有10.7%的比例，曾出現自殺或自傷的念頭。

楊蕙如在法庭詭稱：她的背後沒有「業主」，她純粹只是因為看到中國以網軍影響台灣選舉，因此才決定成立LINE群組，以之「保護國家」。結果，在楊蕙如口中振振有詞的「保護、保衛國家」，竟殘忍地逼死了蘇啟誠處長！而地院法官對她的判處較之於她的網軍「中央級」總體防禦業務總量，根本顯得絲毫無關痛癢。

面對司法的如此不濟，世人或也只能這般念想著：網軍因為蘇啟誠處長的不幸殉國而自陷網羅，連帶地已使當年佔盡便宜的「卡神」，成了今日的處處「卡陰」！至於她矯飾自己的背後沒有「業主」，卻想必有「業力」與「冤親債主」隨身！至於那些永存於網路，如何也洗不淨的霸凌抺黑、鍵盤虐殺之斑斑血手印，勢必倍數地迴力烙在「楊蕙如們」的身上！

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