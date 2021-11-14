｢清林散昶｣第二階段沒過，讓男主角林昶佐大大鬆一口氣，說罷免團體透過造假連署來操弄民主機制已經不是新聞，他一樣會做好全面的準備、正面迎戰！

林昶佐畢竟青嫩，不管是政治閱歷或人生經驗都嫌薄弱，至今他還搞不清楚為什麼人家會討厭他、為什麼一定要罷免他？他還以為是政黨惡鬥，有人故意要惡搞他，奇怪，為什麼別人不去罷免其他立委，偏偏揰著他來？

他又說，「媒體鋪天蓋地抹黑他沒做事，確實很受傷，明明做這麼多事為什麼大家都沒看到」？林大立委，大家有看到啦！看到你畢恭畢敬、低頭哈腰恭候部長下車，然後在記者面前「作秀」、「演戲」，這幾幕大家永遠不會忘掉，其他，莫怪大家眼拙，真的沒人看到、也莫怪記者沒有報導。

最不該的，怎麼可以跟民眾｢正面對決｣、｢正面迎戰｣呢？你是不是應該用更謙卑、更誠懇的態度向民眾說聲對不起，然後積極付出多做點事回饋鄉里，而不是再次挑撥民眾的情緒？

第二階段未過，或許大家以為會輕易過關就沒多加注意，你這一挑釁不啻火上加油，對決就對決，誰怕誰？最蠢的就是向民意挑戰，而林昶佐做了。

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