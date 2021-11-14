拜登政府支持台灣堅若磐石，民進黨政府也自詡是對外關係的最大成就，但口頭承諾必須禁得起國際現實政治檢驗。拜習視訊峰會即將舉行，全球關注美中關係會不會出現變化，顯示台灣無法擺脫「美中博弈大棋盤中一枚棋子」的命運。

白宮發言人莎琪表示，「不會抱持尋求特定成果的期盼」，刻意降低峰會獲致突破性成果的可能性。在這個脈絡下，雙方對台灣問題的歧見也不可能因拜習會而化解，但美方也不希望台灣問題影響拜習會與雙方整體關係的發展。

美國國務卿布林肯與中共外長王毅就拜習會通話，雙方基本上重申了對台灣問題的一貫立場。王毅要求美方堅定反對任何「台獨」行徑；布林肯則強調台海和平穩定是美國長久以來的利益，關切大陸對台灣的軍事、外交、經濟壓力。布林肯與王毅先行處理最棘手、尖銳的台灣問題，顯然希望兩國元首在峰會前已有初步諒解，使會議能順暢進行。

各方期望拜習會成為美中關係的「新拐點」，美中也分別成立聯合工作小組積極籌備峰會。但美國擴大操作「台灣牌」，超前部署在拜習會的優勢地位，中共則是強力回應。一時之間，美中高層官員針鋒相對，台海、南海成為各國軍力競技場，甚至出現中共可能武力犯台的方式與時間表。隨著拜習會時間的接近，雙方的動作漸趨緩和，甚至表現某種程度善意。

國務卿布林肯10日主持新冠肺炎部長會議，原本預期外交部長吳釗燮可以受邀，但無法落實；共和黨參議員柯寧率團搭乘美國軍機訪台，善於操作美國友台新聞的民進黨冷處理，都顯示了美方意圖：拜習會前，台灣問題不要節外生枝。放在國力及國家利益天秤上，台灣的分量大家應該心知肚明。

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