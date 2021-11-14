因為軍公教將調薪百分之四與勞工最低基本工資調高，民生消費與物價已蠢蠢欲動，緊接而來通貨膨漲危機將衝擊市井小民生活。當一盒碗裝泡麵從50元調高到60元以上，可憐的小市民日子恐怕不好過了。

經濟部長王美花「道德勸說」邀請業者喝咖啡，討論設立「平價專區」，勸退大賣場業者打消漲價念頭，7大通路量販店中，台灣楓康超市、好市多沒派人員出席只來了五家。

量販店設立「平價專區」對都會地區消費者有利，因為這些大賣場據點以六都為主，對於其他縣市民眾還是需要面對物價上漲的折磨，尤其是遍布全台的四大便利超商通路系統，與民眾日常生活的方方面面息息相關，面臨貨源的單一價的調整，即便競爭激烈也不得不調漲，更何況還有更多的傳統市場，影響更大、更深遠。

國際原物料價格波動、航運費用飆升、農產運銷批發市場價格……連颱風天、農產淡旺季物價都控制不了，連軍公教調薪、勞工最低基本工資調漲都不敢哼一句，試問，王美花作秀請喝咖啡的花拳繡腿，還在把民眾當傻瓜嗎？

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