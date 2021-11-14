新冠疫情肆虐全球已經二年了，身為醫師，內心有很多感觸，醫護與醫事人員若非心中有使命、有願力，怎麼會有不顧自身生命健康，勇敢披上層層防護裝備，夜以繼日、前仆後繼地衝上前線與病毒作戰呢？他們為了救治病人不敢回家（怕傳染心愛的家人），住在醫院宿舍，在專責病房輪值多久，就有多久沒回過家。每次想到他們用自己的生命搶救生命的堅毅身影，就讓我敬佩不已。醫師是一個神聖的專業，我們醫師是為了病人而存在的。

「專業」（Profession）在韋氏英語字典裡的定義包含：一種公開的宗教信仰；一種實踐宗教信仰的行動；需要專業知識及長時間強力養成的使命；需要長時期密集訓練。意指，專業要跟宗教有一樣的情操，要能利益社會。專業要有一定的尊嚴，一定的高度，要知道什麼該做，哪些不該做，要有分寸。

醫病關係是真誠關懷。醫者的生命價值是無限的，絕不是用金錢可以衡量。而這些珍貴的生命價值，在全球每一位面對新冠疫情挑戰的醫事人員身上，都可以獲得真實驗證。

「醫療」行業的本質，從幾千年前就是如此，一切都「以病人為中心」，只為幫病人做到二件事，一是減輕痛苦，二是延長壽命。古今中外，醫療先賢都強調ABCDE五大醫學倫理原則：自主（Autonomy），病人可以自己決定而不是附屬於醫生，一切要聽從醫師的指示；第二是利益病人（Beneficence），對病人有利的事才可以去做；第三是隱私（Confidentiality），病人掏心掏肺、把生命都交給醫生，所有的祕密都在醫師的掌控之下，所以醫護必須替他保密；第四、無害（Do No Harm）：對病人無傷害，想要幫病人，卻反過來傷害病人，就不應該；第五、公平（Equality-Justice）：一切平等，治病，不管病人年齡、膚色、種族、貧富，都需一視同仁，醫療不該變成有錢人的特權，貧窮的人同樣需要醫療，人人有醫療的權利。由此可知，醫療是神聖的專業。它的價值就在於人與人之間最真誠的關懷。

然而現今的醫療卻迷失在日益進步的科技之中，電腦斷層、核磁共振、達文西機械手臂、AI智慧醫療等，雖然能協助精準對焦解決病人的問題，但是科技越來越貴而且無法取代最基本的醫病關係。醫師與病人都是人，人與人之間的關係可分為三種層次，第一是不造成傷害，第二是尊重，第三則是去幫忙。身為醫者，最低層次是做到法律上應該做的最低限度，第二個層次要維持倫理道德，要去尊重、不傷害病人，但最重要的還是第三個層次，要伸出援手幫忙病人。世上所有的法律條文，都沒有規範醫者要去幫忙別人，但醫療工作的本質，就是助人。

最古早的醫療，沒有先進的檢查儀器，從事醫療就是簡單的一對一，美國諺語「One ill, one pill, one bill.」就是描述，醫師對病人看一種病，給一種藥，一張帳單，這是醫療黃金時期（golden days of medicine）最單純的醫病關係。開始設立醫院收治病人之後，因為一開張就產生費用，經營一家醫院要顧慮到效益，才能永續經營。

以影像醫學科為例，一台X光機，技術員或行政可以每15分鐘排一個人檢查，對儀器來說這是最符合效益的安排，最好的利用率，機器很貴，會折舊、要維修，得要讓它符合成本。例如有個從瑞穗來花蓮看病，一趟搭計程車往返費用就要三千元的弱勢病人，醫院卻為了當日已經排滿受檢病人，請他明天再來，這就背離了以病人為中心的理念，所以醫院應該在發揮最佳利用率的原則下，還要保有為病人做彈性調整的餘裕。

現今醫療分科太細，常讓醫師專注在疾病，而忘了疾病的核心是人。「白色巨塔」一詞，就是因為醫療自我封閉，忘記了醫療的核心價值。所以證嚴上人常常叮嚀醫師們「不要只看病，要看病人」。說真的，看病很簡單，看病人比較難，更何況身心靈都要照顧到，更難！《無量義經》說的：「譬如船夫身有病，若有堅舟猶度人。」甚至要做到「苦既拔已，復為說法」，完整身心靈的照護。這就是全人醫療。慈濟志工就是我們的榜樣，能夠讓一些手心向上、需要幫助的人，轉變為手心向下、能去幫忙別人的人，這就是我們努力的目標。

不管是天主教、基督教、伊斯蘭，和佛教一樣，都是同樣的教導——「施比受更有福」，這是宗教的精神。我也希望所有慈濟醫療志業的同仁，能體會到我們是在幫忙病人，得到那一分喜悅；而不是產業鏈的一環。如果只是為了謀生賺錢糊口，就失去了從事醫療工作的意義，無法永續（Sustainable）。

常說「病人的笑容是天底下最美的」，醫療工作者應把幸福、美滿、快樂留給病人，所有的問題、困難及責任，由我們來承擔，這就是醫者的理念，而在這過程當中，還要獲取心靈的平靜，得到輕安自在，我認為這就是醫療的本質。

台灣的健保制度，從稅收撥出來利益人民是台灣人民莫大的福利，只要出國看看沒有健康保險的國家就能體會這個道理，我個人去過菲律賓、印尼、馬來西亞、斯里蘭卡、越南、柬埔寨，就深刻體會到台灣的健保是多大的福政。這次台灣防疫之所以做得這麼好，要歸功於政府的政策、全民健保，以及這一群心中有使命、有願力的醫療專業人員。

（作者為慈濟醫療財團法人執行長、醫師）

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