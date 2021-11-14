台灣施打高端疫苗的77萬人，目前正面臨一個「疫苗護照」的窘境，迄今為止，全世界認可高端的只有4個國家，這群人除非不出國門，否則就必須依照各國所訂的標準，隔離2〜3週之久，這與政府當初信誓旦旦表明「不妨礙出國」的承諾，相去絕遠。

無論打不打高端，其實都可以出國，但問題在有多少人願意忍受高達21天之久的隔離？在此之前，已有許多學者專家提出警告，但政府不但故意迴護其詞、混淆視聽，還拚命發動宣傳，鼓勵民眾接種高端，在蔡英文身先士卒的示範下，受其愛國心激蕩，慨然伸臂以赴的77萬人，如今情何以堪？

為了彌補此一缺漏，政府宣布了可以混打2劑國際認可疫苗的措施，等如這77萬人有機會領先全球，獲打4劑疫苗，網民因此將台灣呼為「四劑帝國」，雖說是語帶調侃，卻也揭露了當初政府決策的嚴重疏漏。

此一疏漏，明顯是因迴護國產高端疫苗而生。政府罔顧高端疫苗未能取得國際認證的事實，不但耗費巨資先行訂購，更對國外疫苗的進口，尋弄藉口，百般阻撓，就是為了替高端留下充當「救援投手」的餘地。無奈天不從人願，無論是國外捐贈或民間捐購，國際認可，且為民眾所信任的外國疫苗紛紛來到，多數民眾對高端信心不足，因此願意施打的人數銳減，報章上幾乎沒有幾條關於高端的訊息。

高端在一陣哄抬後，跡近於銷聲匿跡，卻留下了兩個極大的隱憂，一是已接種的77萬人，將何去何從？二是其上市股票是否可能暴跌不休？

任何明眼人都可以看出，迴護高端，自始至終就是政府的最高原則，在此情況下，加2劑混打，其實也是等同於貫徹此一原則。

但是，也就在此用心下，凸顯了幾個可能會更嚴重的問題，一是混打的風險，迄今為止，醫界對「混打」還是頗有疑慮的；二是加劑的問題，目前國際間對第3劑應接種與否，都還爭論未休，台灣貿然就率先施打第4劑，如有後遺症，誰來負責？三是高端加劑混打，則豈非表明高端的2劑等於白打了？

民進黨立委高嘉瑜起初還津津自喜，認為打高端2劑的人「賺到」了，如果高端是營養針的話，此說倒還是可以成立的，但是，因施打高端而不幸亡故的人，這筆帳要跟誰去算？

目前高端面臨的問題，是因民眾信心缺缺，劑量多到消化不了，而政府擬採取的對策，一是仿照外國善心捐贈的義舉，將多餘的高端轉贈與他國。這就造成了相當大的弔詭，台灣一方面大量接受外援，一方面又想捐輸，到底台灣的疫苗是夠還是不夠？而且，連自家人都不抱信心的疫苗，外國人難道就會欣然接受嗎？己所不欲而施於人，這是敦親睦鄰之道嗎？

第二個對策就是現在的加劑混打了。陳時中宣稱這是為了留學生的需求而變通的措施，但在77萬人中，有多少可能出國的「留學生」？很明顯地，這是「促銷」高端的策略。疫苗是有其有效期限的，過期等如報廢，如今若是一直滯銷，對其股價及未來，當然有不可言諭的傷害，當然非出清存貨加以促銷不可。

綜觀民進黨的防疫政策，之所以荒腔走板、處處漏失，皆是由於迴護高端而起，廣推高端，到底是民眾「賺到」高端，還是高端「賺到」民眾？相信是必有公論的。

（作者為退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※