近來，執政黨與在野黨以及民間團體，正為了公投進行激烈的攻防。出於莫名的非科學考量，公投結果似乎成了蔡總統的顏面與意氣，儘管親綠營的「台灣民意基金會」民調顯示，多數民意站在「反萊豬」（68.1% vs. 25.7%）、「支持公投綁大選」（57.4% vs. 34.2%）、「護藻礁」（47.7% vs. 29.6%）及「重啟核四」（46.7% vs. 41.7%）的一方，執政黨還是不遺餘力地宣傳「四個不同意」，並且再度故技重施，將「愛台灣」與執政黨支持的「四個不同意」劃上等號。

詭異的是，照這個邏輯，「愛台灣」＝「支持民進黨」＝「反對多數」？所以，支持民進黨的少數才是愛台灣？這是哪門子的民主政治？

事實上，這次四個公投的議題，都是單純的公共政策議題，跟政黨的意識形態沒有密切的關連；甚至，執政黨在過去的立場上，根本就是站在現在自己的對立面。以「反萊豬」為例，當初國民黨執政時為了加強與美國的經貿關係，考慮開放含萊克多巴胺等瘦肉精的美國肉品進口，就遭到蔡英文領導的民進黨強烈反對，從蔡英文主席、縣市首長到立法委員等各級民意代表紛紛走上街頭，宣示「食安零容忍」，蔡英文主席更高呼：「拒絕瘦肉精，政府做不來就下台！」曾幾何時，蔡總統不但主動開放萊豬進口，反而還嗆聲反萊豬是中共同路人、反美，豈不令人精神錯亂？

同樣的，「公投綁大選」也是過去民進黨的主張。民進黨在2017年修正公投法，明文規定「公投綁大選」，當時強調這是為了彰顯主權在民、民主深化，促進人民表達意見。但是2018年民進黨在公投與地方選舉合併舉行後慘敗，2019年立刻挾其立法院優勢地位修法廢止公投綁大選，這種自打嘴巴的政治操弄，自然難以獲得民眾的認同。

至於「護藻礁」以及「重啟核四」，前者有蔡英文主席競選總統時「藻礁永存」的鄭重宣示，後者有蔡英文在擔任行政院副院長時的親自督導（當時行政院院長蘇貞昌，不但延長核四工期，並追加448億元預算進行核四工程），又可看到蔡總統跟民進黨的立場反覆。如果，「反萊豬」、「支持公投綁大選」、「護藻礁」及「重啟核四」真如民進黨所言就是「中共同路人」，難道，民進黨是自己承認過去自己就是中共同路人嗎？

在我國目前的憲政制度下，執政黨可以輕易地掌控行政權及立法權；執政黨甚至可以恣意地制定違反憲政精神的惡法，卻不受到司法權及監察權的監督與制衡；也因此，公投已經成為人民唯一得以制衡政府的手段。

今日台灣，只剩下公投，可以打破執政黨對於行政權及立法權的壟斷，具體、直接地展現民意，並課予政府作為義務。執政黨如果繼續試圖用黨意來催眠、裹脅、操弄民意及公投結果，選民就有義務，透過公投來教訓執政黨，必須「謙卑、謙卑、再謙卑」！切莫忘記——人民，不是民進黨，才是國家的主人！

（作者為中華民國法律政策協會副理事長）

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