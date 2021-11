近來,執政黨與在野黨以及民間團體,正為了公投進行激烈的攻防。出於莫名的非科學考量,公投結果似乎成了蔡總統的顏面與意氣,儘管親綠營的「台灣民意基金會」民調顯示,多數民意站在「反萊豬」(68.1% vs. 25.7%)、「支持公投綁大選」(57.4% vs. 34.2%)、「護藻礁」(47.7% vs. 29.6%)及「重啟核四」(46.7% vs. 41.7%)的一方,執政黨還是不遺餘力地宣傳「四個不同意」,並且再度故技重施,將「愛台灣」與執政黨支持的「四個不同意」劃上等號。

詭異的是,照這個邏輯,「愛台灣」=「支持民進黨」=「反對多數」?所以,支持民進黨的少數才是愛台灣?這是哪門子的民主政治?

事實上,這次四個公投的議題,都是單純的公共政策議題,跟政黨的意識形態沒有密切的關連;甚至,執政黨在過去的立場上,根本就是站在現在自己的對立面。以「反萊豬」為例,當初國民黨執政時為了加強與美國的經貿關係,考慮開放含萊克多巴胺等瘦肉精的美國肉品進口,就遭到蔡英文領導的民進黨強烈反對,從蔡英文主席、縣市首長到立法委員等各級民意代表紛紛走上街頭,宣示「食安零容忍」,蔡英文主席更高呼:「拒絕瘦肉精,政府做不來就下台!」曾幾何時,蔡總統不但主動開放萊豬進口,反而還嗆聲反萊豬是中共同路人、反美,豈不令人精神錯亂?

同樣的,「公投綁大選」也是過去民進黨的主張。民進黨在2017年修正公投法,明文規定「公投綁大選」,當時強調這是為了彰顯主權在民、民主深化,促進人民表達意見。但是2018年民進黨在公投與地方選舉合併舉行後慘敗,2019年立刻挾其立法院優勢地位修法廢止公投綁大選,這種自打嘴巴的政治操弄,自然難以獲得民眾的認同。

至於「護藻礁」以及「重啟核四」,前者有蔡英文主席競選總統時「藻礁永存」的鄭重宣示,後者有蔡英文在擔任行政院副院長時的親自督導(當時行政院院長蘇貞昌,不但延長核四工期,並追加448億元預算進行核四工程),又可看到蔡總統跟民進黨的立場反覆。如果,「反萊豬」、「支持公投綁大選」、「護藻礁」及「重啟核四」真如民進黨所言就是「中共同路人」,難道,民進黨是自己承認過去自己就是中共同路人嗎?

在我國目前的憲政制度下,執政黨可以輕易地掌控行政權及立法權;執政黨甚至可以恣意地制定違反憲政精神的惡法,卻不受到司法權及監察權的監督與制衡;也因此,公投已經成為人民唯一得以制衡政府的手段。

今日台灣,只剩下公投,可以打破執政黨對於行政權及立法權的壟斷,具體、直接地展現民意,並課予政府作為義務。執政黨如果繼續試圖用黨意來催眠、裹脅、操弄民意及公投結果,選民就有義務,透過公投來教訓執政黨,必須「謙卑、謙卑、再謙卑」!切莫忘記——人民,不是民進黨,才是國家的主人!

(作者為中華民國法律政策協會副理事長)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※