英國格拉斯哥COP26氣候峰會舉行兩周後已盛大閉幕。全球暖化，氣候變遷是世人極為關注的議題，所以每次大拜拜式的氣候峰會都吸引極多國家元首親自出席。

本次氣候峰會美國拜登總統親自參加，中國國家主席習近平並未出席。這就給拜登抓到小辮子，在演說時大力抨擊中國碳排最多，為全球暖化的罪魁禍首，也抨擊中國不關心減碳，連元首都不出席峰會。

目前中美競爭極為激烈，落入所謂「修昔底德陷阱」，美國以各種手段不遺餘力打壓全球第2大經濟體的中國。拜登以全球矚目的氣候峰會為舞台，強力抹黑中國也並不令人意外。

沒錯，今日中國排碳全球第一，每年碳排幾為美國的1倍。但毋忘中國人口為美國4倍，所以以人均碳排而言，美國人均碳排仍為中國的1倍。但暖化並非由於目前碳排所造成，全球暖化乃因百年來人類在大氣層中的累積碳排大幅增加所致。目前大氣中累積之碳排1/4為美國所排放，所以以人均累積碳排而言，美國是中國的8倍。拜登何以故意避談此一事實而對中國窮追猛打？

美國人均碳排與同為已開發國家的歐、日相較，也高出1倍。一方面美國家庭住宅面積遠超過歐、日，消耗極多冷、暖氣。另一方面，美國人均擁有的汽車數量也超過歐、日，人均駕駛里程更遠高於歐、日，消耗大量汽油。美國其實有非常大的節能減碳空間。

但20年前，美國拒簽《京都議定書》，數年前川普總統又退出《巴黎氣候協定》。美國在全球抗暖記錄中其實劣跡斑斑。本次氣候峰會有一重大議題：先進國家承諾在2030年不再使用燃煤發電，美國又拒絕承諾。拜登雖將美國淨零排放目標訂在2050年，但拜登將電力無碳目標訂為2035年，其階段性目標為2030年無碳電力占比80%，火電占比由今日60%降至20%。今日美國火電中的燃氣發電占比已高於燃煤發電，若2030年火電占比降為20%，煤電歸零豈不是最起碼的要求？連此一最簡單的目標都無法承諾，個人極端懷疑美國的減碳目標是否壓根就是自欺欺人？

美國在世界舞台每每不忘大國博弈，強力指責中國之時，為何不虛心檢討本身的碳排？這不是想奪回世界減碳主導權的美國至少該做的事嗎？

（作者為台灣能源部落格版主）

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