臉書公司（Facebook）改名「Meta」，登入「元宇宙」（Metaverse），行政院長蘇貞昌也在質詢時，被立委李貴敏上了一課，加上太平洋兩岸的元宇宙概念股全都漲了一波，看得出來，這一波元宇宙的商機與風口，誰都不敢錯過。

好萊塢電影《一級玩家》中的「綠洲」，還有日本動畫《龍與雀斑公主》中的「U」，全都是人類對虛擬世界的真實想像與美好願景。畢竟，VR技術開發了30年，AR產品也投入了10年，MR與區塊鏈更已成為科技顯學，這些都是元宇宙的必要基建。

只不過，電影中主人翁總是在對抗的是，由一家公司開發出來，擁有數十億子民的元宇宙霸權。極其中心化的虛擬現實世界中，從貨幣體系到社交通訊，全都被老大哥牢牢控制著，更不甩實體世界中的政府監管。

這不就是過去10年，臉書公司在你我手機與電腦上妥妥打造的30億人民帝國嗎？榨取用戶的隱私與數據，臉書用粉專廣告大賺稅收，IG的修圖濾鏡與誇張特效，更形塑年輕女性對體態形象與心理健康的錯誤價值觀。

當然，在電視時代，每天看螢光幕的我們，也被電視頻道牢牢控制著思想，甚至直接影響眾人的選舉投票決定。回顧1960年美國總統大選首次電視辯論，年輕帥氣的甘迺迪，就贏了穿著老套西裝還不願化妝的尼克森。至於羅斯福總統在廣播頻道上的爐邊談話，對時下年輕人來說，就更像是恐龍橫行的遠古時代了。

媒體典範的轉移，從來都是科技決定的！如同傳播理論大師麥克魯漢的「媒介即是訊息」真理，當我們主動黏在臉書與IG平台上，資訊生活都被這家公司牢牢掌控著時，動態消息餵閱聽人吃屎，你我甚至都覺得是香的。

臉書如今被吹哨員工公開指控，明知平台上傳播仇恨、暴力和不實訊息，但為了龐大的廣告利益，始終不願正面處理，甚至試圖隱藏。美國政府也不是吃素的，不僅擋下臉書發行「Libra」加密貨幣，聯邦貿易委員會緊咬反壟斷訴訟，這讓全世界都可以明白揣測，37歲的祖克柏對現實世界有多麼不爽。

雖然祖克柏富可敵國，身價高達1200億美元，但他還是持著美國護照的美國人，就算像川普一樣當上美國總統，這個國家依然不是他創立的。他肯定想要自己建國、自立為王，所有子民都要用他發行的貨幣。

至於區塊鏈與加密貨幣倡導的去中心化新世界，如果被整盤端走，成為臉書元宇宙國度的地基，再用極度中心化的方式奴隸著數十億子民時，好萊塢電影中不得人心的魔王與大Boss，真的就非祖克柏莫屬了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）