國際邊境政策鬆綁，包含美國等多國規定持合格疫苗接種證明即可入境，但多數國家未將高端納入名單。中央疫情指揮中心緊急宣布有需要者可混打符合規定的疫苗，外交部更神救援，宣稱有6國將高端納入合格名單，後來又「校正回歸」成4國，鬧了大笑話。

高端疫苗以罕見的免疫橋接方式取得食藥署的緊急使用授權，衛福部更在授權之前就與高端簽下合約，外交部也在高端取得授權後，發文各邦交國調查有無需求，企圖擴展疫苗外交之路。然而，高端疫苗爭議不斷，股價變動更受到關注。金管會證期局把高端5個期間的交易資訊提供給檢調，士林地檢署已分案偵辦，但至今未見具體的偵辦行動。

政府扶植國產疫苗無可厚非，但疫苗關乎人命，安全應是最優先考量，高端未做3期試驗即上路，衛福部長陳時中早在6月初就承認「國產疫苗有不被國際認證的風險」，果然，曾慷慨捐贈莫德納和AZ疫苗，對台灣極為友好的美、日等國，重啟國門時並未將高端納入合格疫苗名單。

高端疫苗未獲WHO認證，陳時中高調表示會去努力，當高端獲得WHO贊助進行試驗時，他仍表示被認證機率高。但現實殘酷，沒有WHO認證就是行不通。高端混打其他疫苗的安全性仍在試驗中，尚未能確認安全性，指揮中心就決定讓需要出國的「高端人士」再當一次白老鼠，若鬧出人命，這筆帳算誰的？

陳時中說，高端混打是經過專家討論的變通辦法，也會努力讓高端得到更多國際認證，但究竟是哪些專家？做了哪些討論？又做過哪些努力，全憑他一張嘴嗎？