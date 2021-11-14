近日蔡總統「堅持」表示「核四絕對不是選項」，但同場工總理事長王文淵說出了當局「不願面對的真相」：「台灣能源不可能只仰賴進口、風電及太陽能」。然而，蔡政府能源政策停在2016年，執意以2025年達到燃氣50%、燃煤30%、綠能20%政策及民進黨35年前之「非核家園」神主牌，但2025年之後呢？「可能」淨零嗎？

蔡總統今年4月「前瞻但大膽」宣告我們2050的淨零承諾，本以為我們終於迎來改變的契機，但國慶日蔡總統卻說「沒有一個國家能源政策可以『反覆』。」至今不論蔡總統說：「台灣致力成為亞洲的綠能產業中心」、「唯有團結，我們才能確保未來世代擁有永續的環境。」做不到淨零都是空談！比起知錯能改的「反覆」，「堅持」有害淨零的政策更可怕！

成立已30年的「德國看守協會」（Germanwatch）上星期發表2022年氣候變遷績效指標（CCPI），對台灣減碳力道不足、政策不明在64國中給了倒數第5的極低評價。對比全球積極淨零，甫落幕的聯合國氣候變化大會（COP26），與會各國承諾至少在2030年甲烷減排30%、40國承諾加速淘汰燃煤發電等，台灣鐵打的衙門主事減碳的官員仍狀況外，並「空洞」表示：「2030至2050間要有新技術大家才做得到淨零碳排…若其他國家做得到，相信台灣也做得到。」連做減碳領頭羊的「智慧」都沒有，悲哀！

淨零禁不起執政者跳票，筆者願意信賴政府，但台泥董事長張安平「?得好」：「不跟著減碳的只好出局。」能避免出局的減碳路徑至今付之闕如，能源政策再不調整，我們的子孫必定會問：「民國110年4月22日蔡總統說好的2050淨零呢？」蔡政府應該一口氣把「迫在眉睫的地球暖化」挑戰和解方「以科學務實方式」說清楚講明白，並「即刻」採取行動，眼前已是Last call！筆者建議如下：

一、減碳接軌國際，關鍵在行動。（包括捐助開發中國家渡過氣候災難）

南韓在今年經聯合國認證取得已開發國家資格。我們理當也具備相當資格，也可展現應盡的國際責任。基此，政府應編列「因應氣候災難援外基金」，響應哥本哈根COP15會議上，已開發國家承諾每年金援協助「開發中國家淨零之用」。亦即，與其口舌執著在國際組織之參與，其實酒香不怕巷子深，當我們做到全球淨零模範，Taiwan can help，世界會豎起大拇指。

二、綠能不限風電，天然氣做轉型主力乃飲鴆止渴！

蔡總統推動太陽、風力發電小有成績，但眼前6%的綠能發電瓶頸及時效急迫是事實。太陽能、風電都有其發展上限，考慮用電量逐年成長，綠能不足難解已是「有目共睹的事實」，只有政府看不見！

然而，蔡政府手捧非核家園不放，曾文生次長護航說出明顯違背減排甲烷趨勢的話：「主要成分為甲烷的天然氣，可以取代其他汙染更嚴重的燃料…預期未來幾十年間，將扮演能源轉型的要角。」曾次長絕對知道，天然氣等石化燃料在開採、運送、儲存過程中的甲烷散逸正是地球暖化的元凶，飲鴆止渴藉天然氣發電必將拖累淨零。反之，政府應全力獎勵各式綠能且齊頭並進（包含地熱、小水力、氫能等），加速調降天然氣、煤炭作為過渡選項。

三、尊重民意，讓核能「有備無患」。

因為一黨獨大下代議民主已然失靈，人民已在2018年用直接民意讓「以核養綠」作為淨零達標的「備案」。無論是英、美、法、日、大陸及競爭對手日、韓等，都重視核電的減碳角色，我們何來的「奢侈」在此攸關淨零的節骨眼上斷然「放棄核能」？筆者認為核電是否「永存」可以討論，但有?於「盲目非核」，我們的核電「既有產能」對減碳絕對具備「有備無患」的功能。

我們正處在氣候災難的治理、法治危機，只許成功不許失敗！承認錯誤並從速調降石化為主之能源政策、維持現有核電系統等都是淨零的解方。長遠之計還不只要靠科學專業執行淨零目標，人民也該認真累積正確的氣候變遷公民意識，以選票治國興邦！

（作者為納稅人）