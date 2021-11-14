針對年底的4大公投，藍綠已展開肉搏戰，從全國性的意見發表會到街頭開講，兩大戰營精銳盡出。從最近的民調看來，在綠營大撒錢的宣導下，國民黨「4個同意」的優勢已動搖，綠營最後的衝刺是否能翻轉成「4個不同意」，頗值得觀察。

TVBS最新民調顯示，有6成2的民眾會去投公投，而反萊豬、公投綁大選獲過半支持，護藻礁與重啟核四則呈現拉鋸。相對於10月的類似民調，重啟核四的反對聲音已略高於贊成，其他3案同意的比例也下滑，和不同意者的差距也明顯縮小。無獨有偶的是，蔡英文及蘇貞昌的滿意度也有回升，蔡的滿意度相對於9月回升4%，達41%；蘇的滿意度也回升3%，達38%。

從細部分析可發現，國民黨沒有樂觀的本錢，最初的領先未必代表最後能勝出，特別是宜蘭縣長林姿妙對重啟核四表達不同意見後，已侵蝕了國民黨公投「4個同意」的基礎，對後續宣導埋下不確定因子。相對地，蔡、蘇挾政府資源啟動全台宣講，就算論點充斥著對其有利的片面之詞，但確已有成效，配合新聞媒體議題的設定，更可能影響民眾的認知，極可能翻轉國民黨「脆弱的優勢」。

再從關鍵評論網近日發布的認知度民調中也可發現，近8成的民眾知道年底有公投，22.57%的人不知道。但民進黨傾向者知道的比例有84.04%，超過國民黨傾向者的76.95%。至於知不知道4大公投，只有30.52%的受訪者能選出4個正確答案，民進黨傾向者答對者的比例32.95%仍高於國民黨傾向者的26.4%。至於了解程度，只有反萊豬最被民眾了解，比例高達71.5%，其他3案了解程度都不到50%。而國民黨傾向者對反萊豬、重啟核四及護藻礁3案了解的比例超過民進黨傾向者；至於公投綁大選一案，民進黨傾向者的了解略高於國民黨。至於公投通過要達到同意票高於不同意，同意票要超過「可投票總人數的25%」，只有11.33%的人正確答出，國民黨傾向者略高於民進黨傾向者。

從以上數據可知，兩黨對民眾的公投宣導仍有努力的空間，國民黨傾向者對反萊豬的了解超過民進黨支持者約6%，領先較明顯；畢竟在江啟臣當黨主席的階段就搶攻反萊豬議題，國民黨有聲量及主場優勢，朱立倫較能以逸待勞。然而國民黨提的公投綁大選案，民進黨傾向者了解的程度已超過國民黨傾向者，重啟核四及護藻礁兩案國民黨支持者了解程度只有「脆弱的優勢」。這種情況凸顯綠軍的宣傳仍有成效，畢竟能影響認知，再藉政黨認同驅動投票支持，仍有翻盤的可能性。

所幸13日首場公投意見發表會中，國民黨提案人江啟臣對於公投綁大選的論述有理有節，也能針對民進黨代表的論述直接回擊，當能更鞏固藍軍支持者對該案的了解與支持，並進取中間選民，可扳回一城。只是兩黨在宣導公投之際，仍應加強宣傳公投通過的條件，才能進一步驅動支持者投票支持，穩操勝券。

最後，就聲量來看，網路溫度計分析Dcard與PTT發現，年輕族群熱議最多的是反萊豬，中年族群討論聲量最高的是重啟核四。年輕網友討論多圍繞民進黨提出反萊豬即反美豬、蘇貞昌2012年反萊牛等報導，網友多反駁民進黨的說法，認為惡意扭曲公投案。至於重啟核四，壯年族群多認同台灣缺電的事實，擔心影響經濟發展，也認為只要妥善封存核廢料，不會有風險。由此分析來看，對國民黨的論述有利，藍軍應可趁勝追擊。綠軍論述或許應該調整方向，不能只以片面對其有利的資訊利基，只想鞏固基本盤，應以正反俱陳的方式理性說服中間選民，才是負責任的政府所應為。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）