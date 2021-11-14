網路瘋傳衛福部部長陳時中聚餐喝酒唱歌的影片。（圖/摘自影片截圖）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

網路瘋傳衛福部部長陳時中聚餐喝酒唱歌的影片。（圖/摘自影片截圖）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

防疫指揮官陳時中接連遭人爆料疫情期間私下參加宴飲場合，脫口罩忘情高歌，餐桌上沒有隔板、賓客間也沒有保持安全距離，現場不但傳出濃濃的粉味，還有目擊者說陳時中在室內吞雲吐霧，絲毫不理會旁人的不適。

從已經曝光的影片可以看出，身為全國最高防疫指揮官及衛福部長的陳時中，夜生活真可謂五彩繽紛。1年多來，每天下午2點照本宣科唸有幾個境外移入案例、本土感染有多少個之類的資訊，對陳來說，未免太大材小用，看他如此嫻熟於杯觥交錯、笙歌不輟，江湖浪味十足，顯然他需要更大的舞台。

其實，作為一個政務官，陳時中如此頻繁且幾近放浪形骸的縱情宴樂，是否適當，應可受公評，至少這些畫面給人的觀感並不好。陳時中說，歡唱影片是去年6月中拍攝的，當時疫情並不嚴重。但指揮中心當時仍訂有防疫規範，陳時中明顯違反了這些規範，應該開罰。不過，他迄今連認錯、道歉都沒有，一副理所當然的樣子。難道防疫指揮官自己可以不必遵守防疫規定嗎？

陳時中與現場的參與者酒酐耳熱、樂不可支的模樣，看在因為疫情已被禁止開業年餘、沒有生意可做的相關行業眼裡，只能用「羨慕加嫉妒加恨」來形容。多少人要恨自己沒有民進黨黨證、沒有機會攀附陳時中這等綠色新貴，所以只能在指揮中心一聲令下，絲毫不敢逾矩地苦哈哈過日子。

陳時中可知道，當他開心高喊「乎乾啦」的時候，有多少攤販小吃、八大行業乖乖關門吃老本；當陳時中放飛自我、無「罩」K歌時，有多少小老百姓一天到晚戴著口罩、再悶再不舒服都不敢造次。這位防疫指揮官對得起全台灣所有聽話守法的人民嗎？

此外，陳時中跑「攤」之勤，簡直像是要打選戰的人。誰沒事會這樣什麼攤都要摻一腳？大概只有要參選的人才會如此來者不拒、廣結善緣，以陳時中的工作和身分其實大可不必如此。但他卻四處交際、到處參加類似的歡樂場合，連「在場的人都不認識」的場合，他也要去，暢飲美酒再唱幾首歌，把場子炒熱。

莫非早在去年年中，陳時中就已經「吃碗裡、看碗外」，以競逐百里侯為念？台灣疫苗布局慢到不可思議，至今到貨疫苗中，來自國際和民間捐贈的疫苗數量，比蔡政府自購的疫苗還多，簡直是丟人現眼。或許心懷鴻鵠之志、想選台北市長的陳時中，根本就輕看了防疫工作，心不在此當然做不好。

從中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝的外遇風波，到陳時中的極樂人生，有人認為這些爆料恐怕出自民進黨內的政治鬥爭，連陳時中自己都先打了預防針說，後面還會有影片。無論爆料者的動機是什麼，陳時中和王必勝確實就是有做這些事，別人才有料可爆，不是嗎？綠營名嘴周玉蔻曾嗆說：「疫情指揮中心幹的好事，難道我不知道嗎？」看來指揮中心還有很多精彩的祕密等待有心人適時大放送。

白天道貌岸然的防疫官員，私下如此勁爆，道德底線一再失守，套一句陳時中的長官、行政院長蘇貞昌的話：真是「袂見笑」！

（作者為作家）