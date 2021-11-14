大陸國台辦祭出「台獨制裁名單」，陸委會稱將研究反制措施，接著就爆出大陸「清華海峽研究院」未經核准來台設點，教育部對新竹清大祭出重罰，兩岸瀰漫殺氣騰騰的氛圍。不過，陸委會日前向立法院提交書面報告，表示在疫情受到有效控制後，將逐步推動小三通及兩岸海空客運復航，似有意重啟兩岸民間交流。只是蔡政府已多次宣示「疫後恢復兩岸民間交流」，但似乎已經淪為一句口號。

中美交流氛圍改善

邱太三出任陸委會主委後，的確展現出「解封」兩岸的意願和善意，也在恢復大陸記者駐台、鬆綁大陸商務人士赴台等議題上拿出成績。可惜的是，政治因素對兩岸民間交流的干擾一刻沒有停歇，美中關係已經擺脫川普時期的緊繃態勢，但「大陸仇台」與「台灣抗中」兩股民意在過去1年依舊螺旋式上升，5月福建擬試點開放台胞免隔離入境，卻遭到大陸網路一面倒反對；民進黨對大陸疫苗的政治操作等爭議，都讓疫後恢復兩岸交流步履維艱。

這就揭示了蔡政府對兩岸民間交流「只說不做」的問題實質：陸委會在提交立法院的書面報告中提到「將由相關機關共同評估，視疫情發展、國內民意及防疫能量等逐步恢復兩岸海空運往來」，其中「相關機構」的意思就是將交由中央疫情指揮中心決定，而指揮中心對大陸不友好的態度是眾所周知的。不僅如此，「國內民意」就是暗示恢復兩岸民間交流絕非技術問題，若兩岸政治持續對立，「民意」也不會支持鬆綁兩岸交流。因此，陸委會這種「自保式」的表述，與年初邱太三上任時充滿善意、進取的心態大相逕庭。

兩岸恢復民間交流與政治究竟有什麼關係？以美中關係為例，即便拜登政府部分程度繼承前朝共和黨的抗中路線，但美方在放寬大陸留學生赴美簽證、認可兩款獲世衛核准的陸製疫苗等方面，令中方看到明顯的轉變，以至於傳出即將舉行的習拜視訊峰會上，雙方將宣布重開休士頓、成都兩座領事館的決定，象徵美中民間交流氛圍改善。民進黨政府向來對美方在人權、民主、自由議題上對北京的出招推崇有加，卻忽視了美方採行「競爭歸競爭、合作歸合作」的雙軌路線，蔡政府對抗大陸幾乎要一條路走到黑，難道在兩岸議題上就不能「統獨歸統獨，民間歸民間」嗎？

授權金馬防疫溝通

事實上，無論是大陸福建在今年5月的初步嘗試，還是陸委會對小三通復航的評估，都指向了福建與金馬地區應是兩岸恢復民間交流最具操作性、也是民意基礎最穩固的「試行範圍」。正如立委陳玉珍所言，當地多數民意希望在兩岸疫情趨緩下，政府能夠逐步恢復小三通。當地許多民眾經常往返金廈間，有置產、投資等商務和生活往來，加上春節即將到來，眾多在大陸的台商表示有返鄉需求。金馬地區本土疫情風險小，一海之隔的福建也未受到近期大陸內部多省市小幅疫情反彈的波及，目前廈門、福州的疫苗接種率已經逾9成，小三通發揮疫後兩岸交流先行先試的角色，各項條件基本已經齊備。

當然，不能低估兩岸防疫部門在「萬無一失」的專業考量下，短期內恢復小三通有現實上的難度。對大陸來說，北京厲行「清零」政策，更有確保明年冬奧和二十大安全的政治任務。即便連香港與廣東之間都尚未恢復免隔離往來，更何況兩岸防疫溝通早已只剩收發訊息的功能，現階段怎麼奢望雙方坐下來磋商？同樣地，蔡政府堅持「清零」策略，在兩劑疫苗接種率尚未達到7成前，怎敢輕言大開關口「與病毒共存」？但辦法總比困難多，如果蔡政府願意授權金馬地方政府在指揮中心的監督下，與對岸福建省溝通恢復交流後的防疫措施，雙方再各自進行配套作業，不僅符合「地方對地方」的對等原則，許多問題也能迎刃而解。

回想今年初，蔡政府期盼兩岸恢復交流、春暖花開，大陸國家主席習近平也在福建留下「通、惠、情」對台三原則，豈知不僅淪為只說不做，兩岸關係反而更加劍拔弩張。兩岸執政者應該為彼此留出和平的空間，讓恢復雙方民間交流從重啟小三通開始。