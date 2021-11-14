蔡政府擅長搞認知戰，政治栽贓不擇手段，宣傳功夫超人一等，唬弄民眾騙取選票無往不利，反宣傳耍狠更是「毀」人不倦，「黨造輿論」甚至逼死一位外交官，是非不清、真相不明，令人對國家前途憂心。

政治栽贓炮製共諜案

讓人額手稱慶的是，司法上周同日宣告兩案處理結果，一是受「王立強共諜案」牽扯的中國創新投資公司負責人向心夫婦，因罪證不足，台北地檢署不予起訴；二是「網軍頭頭」楊蕙如及網軍蔡福明利用網軍汙衊駐大阪辦事處，台北地方法院判侮辱公署罪成立，兩人各處6個月刑期。兩起司法案件都因民進黨操作認知作戰而起，反映蔡政府無所不用其極地政治操弄終於遭致反彈，政治利益雖已收割，但在法律上的不正當與非正義卻遭司法認定。

民進黨基於政治私利，2020總統大選前夕炮製了這起共諜案，意圖藉以煽惑反中情緒；另外，為了挽救駐日機構保護國民不如中國大陸的評價，由網軍對大阪辦事處發動誣衊性攻擊。這兩起案件的背後都由一個政治巨靈操弄，該受譴責與檢討的是這個濫權無度的政府與政黨。可以看出，民進黨認知戰的宣傳與反宣傳都以汙名化的指控方式進行，但居心太過厚黑，所指事證又太過薄弱，所以都被司法機構打槍。

這個烏龍共諜案從頭到尾毫無真憑實據，最早經由台灣外事官員的運作，澳洲多家媒體於前年11月同步報導，自稱中共間諜的王立強聲稱，他曾是解放軍發展間諜活動的外圍組織─香港的中國創新投資公司員工，曾來台策動媒體及網軍為高雄市長韓國瑜助選，企圖推翻蔡英文政府。

民進黨認為撿到槍，隨即將其炒作為中國大陸企圖影響台灣大選，以及國民黨與共產黨勾結的證據，當時的總統候選人蔡英文接過球，以總統身分表示，「這個案子國安單位已有掌握，也透過相關單位深入調查」。檢調機關即時將正要出境的向心夫婦攔截，列為《國安法》「發展組織罪」的被告，大動作展開偵辦。

令人啼笑皆非的是，即使不是明眼人也可看出這個案子完全是王立強自編自導自演，而且很快獲得證實，只有檢調人員假裝不知其中蹊蹺，還假裝一副認真辦案的模樣。由於諸多疑點太過明顯，澳洲情報單位對王立強的說詞「高度懷疑」，認為他在中共情報圈頂多只是邊緣小角色，經手過的情報工作也很低階，很可能是以身為間諜為藉口，企圖在澳洲尋求庇護或取得居留權。

豢養網軍逼死外交官

澳洲各大報查證後很快相繼報導，這是一齣騙局醜聞，澳洲法院更認證王立強存心詐騙，明快將其資產凍結。王立強共諜案已證明是杜撰捏造的，但被他牽連的向心夫婦一直被限制出境，必須在台接受偵辦，且檢調一再延長限制出境，侵犯外人的行動自由莫此為甚。

向心夫婦如果真是共諜，掌握他們在台發展組織的蛛絲馬跡，足以懷疑企圖顛覆政府，當然應該嚴肅查究，依法嚴懲。可是，檢調擺足姿態查了500多天，也向澳洲國安單位多次要求提供相關資料，卻始終查不出足以將其繩之以法的一絲絲證據，只好不予起訴，但心有未甘，再用洗錢罪繼續限制其出境。可憐的向心夫婦，因為蔡政府打選戰，基於形塑反中民意的需求，竟被無端捲入冤案，備受折騰，至今雖不被起訴，卻仍無出境權利。

更可憫的是大阪辦事處前處長蘇啟誠，他被楊蕙如帶領的網軍無休無止的惡言辱罵，羞憤至極，被迫自殺明志。楊蕙如統領網軍作戰之際，意氣風發，她自稱是因看到中國以網軍影響台灣選舉，才成立LINE群組保護國家，而給成員薪水，是補貼他們保衛國家的心意。她美其名是跟中國網軍作戰，其實是在為民進黨作戰。事後事實顯示，楊蕙如根本是民進黨政府豢養的網軍軍頭，拿蔡政府給的豐厚資源組建網軍，為民進黨效勞。大阪之役只是諸多戰役中的一場小小戰事。

檢視這兩起司法案件證明一件事，民進黨的政治操弄無法無天，政治栽贓與認知戰無計不施，無惡不做，如今遭司法當頭棒喝，明文揭穿，總該知所羞慚、收斂改正了吧！