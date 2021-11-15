滿清時期，台北城內的公共建築物，擇要介紹如下：

考棚：科舉應試的大會場，由艋舺貢生洪騰雲於1880年（光緒6年）所捐建，可以容納2000多人應試，可見規模不小，淡北童生可免跋涉赴台南府應考。洪騰雲捐獻田地、銀兩，而獲建坊紀念。

考棚遺址在今忠孝東路與中山南路交會處，昔台北市議會一帶；1886年（光緒12年），考棚內設官醫局及養病院，是時，以引進新式醫療方式，聘西醫診療。

天后宮：敬拜媽祖的廟寺，遍及全台，台北亦在1888年（光緒14年）於府後街建天后宮，地方官吏每逢朔望都必到廟行香祭拜；劉銘傳夫人壽誕，及唐景崧母親華誕，都曾假此處，舉行慶祝儀式，並召福州祥陞班官音來台，於前殿大舞台演唱，以娛官民。

天后宮於日人治台後被改為辦務署，部分充當調停處。省立博物館就是建築在天后宮遺址上。天后宮的石柱腳，散布在日本人稱之為台北公園的二二八紀念公園之樹叢、草坪中，也許你到公園散步，不經意坐下來休憩的地方，就是天后宮的遺物。

城隍廟：1888年（光緒14年）所建，地址在撫台街後方，供奉有府縣二城隍，地方官吏每朔望亦必到廟參拜，祈禱國泰民安。日人治台，廟被毀去，多尊神像分為艋舺地藏王宮、松山昭明寺所迎去。今武昌街之台灣省城隍廟乃戰後新建。

城內的建築物，除了上述諸項外，還有廣澤尊王廟（聖王公廟，位在今二二八紀念公園內）、瞿公真人廟（位於今新生報業廣場）等廟宇，陳、林兩氏的宗祠也在城內，陳氏宗祠原在現在的總統府位置上，因日本殖民政府擇其地要興建台灣總督府，邀請管理人陳雲霖商量，以大稻埕官有地與之交換，所以「陳祖厝」被遷建於大稻埕。林氏宗祠則因市區改正，被規畫為道路地，遷移到大稻埕林本源博愛醫院附近重建。

劉銘傳還在城內建造了一座大浴室，叫做沂水園，這是台灣第一座的公共浴室，以前衛浴設備，還沒有家庭化，公共浴室施設，也堪稱德政。至於水電設備，亦略有建設，電力供應的情形如下：

發電設備設在撫台街，民間尚沒有供電，所以點用電燈僅限於撫台衙、布政使衙門等官方辦公室；其他幾盞都是路燈。自來水設備、下水道在當時，則是聞所未聞的事，飲水原都是舊式古井，出水量有限，1887年（光緒13年），劉銘傳為供給日趨繁榮的台北城用水之需，乃聘請日本人（一說廣東人），在北門街、西門街、石坊街三處鑽井，以利居民用水，這三處新式的水井，叫做鐵枝井，不過俗稱為：「番仔古井」。

城內雖然官府林立、廟祠多處，但是平常並不是挺熱鬧的，據當年曾進「城」考試的黃純青說：「城內恆常是很閒散的，到了考秀才時最熱鬧，一下增加了1千多人。應考的童生是淡水縣1千人，新竹縣700人，宜蘭縣500人。城內也臨時增加了大筆的收入。」據黃純青的回憶，他應考的考試題目，除了八股四帖之外，隨意詩題是：「自來水與德律風（電話）」。

城內儼若形成一個新的社區，入夜以後，8、9點鐘，城門就要關閉，如果貪玩的話，要回到城裡就有困難了。那時候，非得以一角賄賂守城門的衛兵，請他們行個方便，放下樓梯，否則就得被困在城外了，這種行賄沿梯攀入城內的方法，叫做「吊城」。

當時居住在城內者，多屬官吏眷屬和外省商人；因依清朝律令，本地人不得做本地官，因之，走馬上任的官員，都是外放來台的，而外省商人則是來台投資的；據調查，城內做官、做生意的人，其本籍，以安徽人、福州人、江蘇人為多。而本省住民因在艋舺、大稻埕居住，還是重土安居的老社區。

台北城內的市街，在築城後才開始建設，十餘年之後，日軍就揮軍進城，因此有清時期的街衢僅有北門街、西門街、府前街、府後街、府直街、石坊街等而已，大部分還是空曠的荒地，和荒廢的水田，但畢竟台北城內是劉銘傳等所苦心經營的現代化都市建設，難怪，當時的人，會覺得較中國內地大部分傳統城市，大有進步的感覺。

但是，清廷官吏十餘年經營，毀之一旦，此中國格局的建設，不容於已汲取西方都市建設經驗的日本人了，他們於領有其第一個殖民地後，便將殖民政府的指揮中心，設置在城內，於是，不惜毀去所有的中國式建築物，因此，除了幾座城門被象徵性保留了下來外，就是布政使衙門的部分被當作古董陳列。

滄桑後的城內，在日本帝國的殖民政府盤據下，不僅另是一番風貌，而且儼若日本「國度的延伸」，大稻埕名醫李騰嶽有「台北竹枝詞」，其中一首，即誌其事：

萬華稍遜稻江優，城內居然佔上頭，

長有人情疎隔憾，三分誰使畫鴻溝。

【本系列完】