近日在某台灣火鍋餐廳與一位長期看我公眾號的大陸友人約飯，我倆聊人生、聊理想、聊著買不起的房價看不起的大病吃不起的某家亮馬河畔高級餐廳。

同為北漂打工人，一切本是如此和諧，直到他講起台灣。

「我以前也在台灣交換過，我們這代都記得過去在豆瓣兩岸網友快樂聊天瞎扯淡的日子，我們也都回味過去兩岸年輕人能一起愉快論政治談未來的日子。但現在這情況啊，連我都開始很討厭台灣了。」

我喝口湯、吃塊肉，情真意切地說，這位親愛的大哥，我到大陸九年了，跟二三十年的台商相比不算久，跟一兩年的台生相比經驗頗豐。

我謹代表我個人，不代表任何人及群體，講一些非常主觀的話吧！

在台灣那年剛對大陸萌生興趣，一時興起殺去天涯，那時的天涯對台灣已頗有嘴砲之風，誤入叢林的小白兔某次看到一大陸網友的帖子「台灣找小姐，價格與泰國無異」，秉持兩岸交流精神，就將台灣市場上各類型小姐價碼研究一番，興致沖沖地寫了一則充滿數據的長留言，」綜合以上數據，就算經濟差，台灣小姐價格還是遠高於泰國「。

滿腔熱血換到對方一句，「台灣人真有優越感，小姐價碼也能比。」

大陸人怎這樣啊！那時兩岸蜜月期，台灣學生提起對岸沒有今日之牙癢癢，頂多是「那裡有珍珠奶茶嗎」。台灣小菜鳥就這樣心理陰影。後來一位天涯路人不忍心，帶我進入了豆瓣。

收拾行李到北京之前，與友人分別莫不過離情依依，我寒暑假就會回台灣啦，我會找到方法繼續上facebook的，保持聯繫啊！

我好捨不得台灣啊嚶嚶嚶！

甫入北京第一年，各色飯館吃個遍，吃的肚皮圓滾滾，回頭不忘找同學吐槽一片：這個太油那個太鹹生魚片又不新鮮！

到了北京第二年，大陸朋友一大片，午夜入睡仍不時夢迴台北，還記得過一段時間問候昔日閨蜜「我安，君安否？想念台北，想念你們。」

入了北京第三年，開始工作，忙忙碌碌，若碰上傻逼老闆就會死去活來，也因此跟台灣朋友保持了聯繫。有時感到委屈，吐槽大約是「我的上海主管怎麼怎麼樣/我感覺大陸職場怎樣怎樣/我覺得他們這裡的公司制度怎樣怎樣」。

而台灣朋友也會不斷反覆「其實台灣也這樣/資本家嘛都這樣/其實我感覺華人社會都這樣」。

進入北京第四年，某個月黑風高的夜晚，上完班喝著小酒聽著隔壁桌北方男人侃大山，猛地拍案：欸，有多久沒有跟台灣的那個誰誰誰聯繫了？

上一次聯繫那個台灣朋友是什麼時候啊？

再到北京第五年，跟台灣朋友大約剩下逢年過節發句例行問候。

有時對方客套性地跟你多聊幾句，結果你脫口而出地糾正對方「你剛才講的那個現象，其實只發生在比較偏遠的地方，沿海的城市其實還好。就算是城市，杭州和北京也差別很大，所以很多時候不能以偏概全。」

說完了還順手給對方轉發一篇公眾號。

又在北京五到十年，大概會出現以下現象。

最近一次聯繫的台灣人，第一是在大陸的台灣圈子朋友，第二是你媽。

在台灣的台灣朋友，基本就存在於「過年了，又回台灣找朋友們吃喝了，好開心喔」的朋友圈中。

台灣家人跟你講高端疫苗如何如何，你一臉蒙逼。看到朋友圈的雙減政策，立刻煞有其事地轉發，儘管你不在教育業，更不想生個熊孩子。

不止你發現自己現在想法不像時下台灣人，不止你的台灣朋友用台灣腔認真表示「你現在好棕國喔」，就算是你媽，竟然在聊天時也脫口而出「欸』你們大陸』現在入如何如何」。

當然，你還是個台灣人，只是這「台灣成分」似乎越來越稀薄。

你或許有加入台灣圈子，但台灣圈子的家長們也為了北京學區房哀嚎一片，或正憤怒地評價雙減政策。

台灣圈子的朋友是你的靈魂伴侶，妳倆會在刷到台灣新聞的時候不約而同停頓一下，「等等，現在的國民黨主席是誰來者...喔喔是江啟臣！江啟臣！」

台灣朋友覺得你是大陸人，你感覺自己最台灣的地方就剩下台灣胃，北京的海鮮真不好吃啊！你「最台灣」的時候，就是帶著大陸友人走進湊湊火鍋，拉著朋友不可一世地吹牛逼：這是台灣火鍋店喔，很好吃吧很好吃吧，台灣人真會開餐廳！

在大陸多年，你與大陸朋友擼串暢談中美關係與雄安新區，但被問到台灣現在最火的小鮮肉是誰你會非常蒙逼。

你的工作人脈九成是大陸朋友以及大陸朋友的朋友，你甚至認為與大陸朋友聊天比與在台灣的閨蜜聊天更暢所欲言、不必多想。

偶爾也有無處安放的鄉愁，午夜夢迴也會想起台北的老母與可愛的老狗。唯有台灣餐廳能讓你想起一點台灣味，以及一點「嗯，我果然還是台灣人」的肯定。

去台灣餐廳，已成了最後的倔強。

（以上這些演化過程，純屬參考，依據你碰到的大陸朋友素質、你是否有找大陸對像、是否在北京養娃養貓而有所改變。）

於是，當你的大陸朋友們問你，為什麼台灣人「總是」在大陸一邊工作賺錢、一邊在臉書留言噴大陸，你們台灣人怎麼搞的！你到底是不是雙面人！

你回想自己過去數年的所作所為，大概會有幾個想法。

我又不是雙面人！我臉書都三百年沒上了！

那種人就是工作量不飽和，我忙死了，哪有時間這樣搞，你來問我幹嘛！

去台灣餐廳已成為最後的倔強，你還要我怎樣啦！

新關注的朋友們好，不要懷疑，我只有在寫文章時以台灣人自居，其餘時候在我大陸同事眼中我就是與他們一毛一樣的北漂民工。

如果你在現實中與我小聊三句，你未必能感受出我是台灣人，頂多就是普通話偶爾花不好的南方鄉親。

而你現在看我的公眾號文章許多政治，但我也是個半路出家的偽政治人。

最一開始寫的「台北女孩看大陸」，嬉笑怒罵、天真可愛，一則那時年輕，二則那時兩岸的政府都倡導兩岸相互理解，豆瓣讀者大多包容。

開始談很多政治，並嘗試分析台灣社會的統獨、反中現象、「中國情結」等，與其說是長大和職業選擇，不如說是我感覺自己被大環境、被整個歷史推著走。

過去寫台北女孩看大陸，吸引了一些對台灣嚮往的人（還有少數民國粉），後來「轉型」寫台灣政治經濟大環境下台灣青年的無奈、到大陸的心情等，少數老讀者有些不諒解聲音，認為太親中（或是親共）。

以前剛上豆瓣，常看見吹台灣的言論，吹得我有點嬌羞，現在則是罵得我非常忐忑。那些過去質疑太親中/親共的聲音，沒有多久，就被廣大批評台灣的淹沒。

結果我又變成「自以為中庸其實是騎牆派」。哎喲真是的。

同時非常多在大陸的台灣自媒體作者開始表態「愛黨愛國」，我也有關注其中一些人，確實非常有才能、很會表達，但我本身是寫作者，我認為就因為現在兩岸很對立、大陸對台灣很不爽，我們在大陸的台灣人更該做好「與大陸同胞交流」這門功課。

我想跟大陸朋友溝通，解釋台灣，比如台灣民眾為什麼「井蛙」、年輕一代何以「在追中星中反中」。但我的寫法，明顯不是傳統寫兩岸的台灣人，在現在的時代，我認為兩岸相關文章要被更多人接受、理解，就不能如台北女孩看大陸時那麼「台灣」，特別是當涉及政治。

很多台灣學者雖然懂大陸，但語氣和寫法在提及大陸社會、政治時難免有些「紐約時報」。只要大陸朋友看到「外來者高高在上」的味道，就根本不想看了。

我不斷自勉，也自認接地氣。但近年有些時候，還是有點驚嚇。

如今每次哪個台灣明星出事，就會有不少人高唱「如果不明確表態的台灣藝人，都是台獨」。大陸政府對台有明確紅線，但在網絡上每個人心中都有一條紅線，而且還各有標準。

比如以前某篇文章，我提到（曾經）喜歡的龍應台，犯傻地順手加了倆字「先生」，這下可了不得，被不只一條留言質問立場問題。

在此澄清，龍應台稱不上先生，而且我也很喜歡看兔主席「先生」。

而就在最近，我身邊一個超級跟大陸友好、瞭解大陸的偏統派台灣朋友，也被莫名舉報台獨，舉報者仔細分析其過往文章，一有任何可延伸空間就貼台獨標籤，搞得我頭髮又多掉了三撮。

老天啊，繼996、學區房之後，「舉報台獨」竟然成為第三個內卷領域！

再過幾天，是我生日，也是我來北京第九年、將正式邁入第十年的時期。

近期雖然多有糟心，但我成年後最美好的回憶，大抵都發生在北京。比如第一次深切發現自己與「新聞上的對岸人民」原來許多想法相差不遠，比如我找到了感覺可以終身熱血的事業、一群聽我嘴碎政治的小夥伴。

比如我在這裡，確實感受到時代滾滾變動，五年一大變，未來不可預期、又如此有意思。身在「中美衝突」第一線，明知有不少挑戰、但又相信會更好，而不是只從新聞上看到，這都是到北京長居後的新體驗。

我身邊的台灣人，彼此不互問政治認同與立場。但我看到的是，這些年來大家都貢獻自己的所長所學，數年如一日。

許多人會說，這跟台灣人去日本住、融入那裡是不是一樣？且不說政治問題，這說法完全低估了兩岸在文化、生活、個性、日常交往、方方面面的類似情況，長期下來，融入程度根本無法比擬。

寫這篇文章，是近期兩岸戾氣太多。而我這個超級標準的台灣北漂，深怕打擊範圍太大，於是站出來，挺起胸膛，不想把聲音讓給極端！

曾幾何時，喜歡台灣和喜歡中國大陸，在兩岸都成為對立的存在，但在大陸的多數台灣「忙忙眾生」，都在以自己的方式身體力行這一點。

台灣圈子諸人，偶爾也會因為台灣人身份碰上一些不愉快的意外，但我身邊的人都會自嘲「想想在台灣的大陸人，我們很好啦」。偶爾也有留言訓我，「我們現實中對台灣人夠好了」，確實如此啦。

謝謝諸位的忍讓、包容。即將三十二歲的台北女孩（對我就是稱自己女孩，怎樣），跟大家一鞠躬！（郭雪筠/台北女孩）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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