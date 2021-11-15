拜登上任10個月以來的美中關係沒有明顯回溫，美中在東海、台海與南海的明爭暗鬥也沒有緩和跡象。這從美國航母「卡爾文森號」近日頻繁進出南海，被認為是在針對南海進行包抄戰術演練一事看出端倪，而美日在南海的聯合行動也引發中國連聲抗議。

而台海局勢也緊張升溫，美國對於台灣的支持是否還保有所謂模糊空間一事，以及是否從「戰略模糊」轉為「戰略清晰」，已經成為美國政壇和軍方高層無法迴避的問題，白宮國安顧問蘇利文於日前接受CNN專訪時便針對美國對台海危機的處理立場做了回答，再次強調美國的立場是希望台海兩岸維持現狀。

美國將避免台灣遭到攻擊

蘇利文表示，台灣維持現狀是符合美中台三方利益的最大公約數。美國相信目前台灣的現狀，符合中國、台灣、美國，還有區域內夥伴安全穩定的多方利益，因此美國反對台海兩岸的任何單一方意圖想改變現狀的舉動。

蘇利文強調，中國對台灣種種文攻武嚇，以及通過「非傳統軍事手段」的假訊息、網攻等灰色地帶的「認知作戰」策略，讓美國對中國的舉動相當擔憂，認為這已經在一定程度上動搖到了海峽兩岸的安全穩定。

因此蘇利文劃出了拜登政府的台海紅線，指稱美國最終極的目標是避免任一方單方面改變現狀，不管是所謂的直接攻擊或是以任何非戰爭手段的行動，表明了美國將避免台灣遭到攻擊的態度。

在地緣政治經濟利益下，美中之間是相互依賴的，美國便認為應該掌握全般有利情勢。然而，過去中國通過美國所主導的自由經濟來穩定發展，如今卻試圖在美國所主導的世界政治經濟局勢中威脅到了美國。

例如「一帶一路」倡議，中國便希望透過「一帶一路」一方面籠絡對中國更友好的鄰國，另一方面則在於削弱「與美國較友好」的其他國家，以維持和美國的競合關係，透過貿易、投資、金融等交流合作，加強推動與相關國家經濟融合，建立新的區域安全體系，來突破美國的戰略圍堵。

對此，美國也祭出了新的島鏈圍堵戰略作為應對，以「印太戰略」為框架，並通過「五眼聯盟」（Five Eyes）、美日印澳「四方安全對話」（Quad）、美英澳「軍事安全合作夥伴關係」（AUKUS）等聯盟機制的落實，來展現各國對於防範中國勢力擴張的合作。

像是近期美國航母兩次經由不同海峽進入南海，並與日本的準航母進行聯合演訓，便被認為美軍很有可能是在南海演習迂迴包抄戰術，演練戰時極端情況下的航母戰鬥群作戰路線。

因為美國明白，若要制衡中國，那亞洲周邊鄰國將是不可或缺的盟友。例如美國在南韓部署薩德（THAAD）反導系統，便是為了保護核電站等重要設施和美韓同盟的軍事力量。

而美日方面則在2017年11月川安高峰會談後，美國便在2018年出售新型攔截飛彈，以防止中國的軍事投射威脅，並強調雙方的一切合作是基於美日同盟堅強的基礎。

此外，美國也積極的「撬牆腳」、推展對越南的全面關係夥伴，擴大兩國合作與協調，包含移交海岸巡防裝備予越南海軍，增強維護海上安全能力。

雖然美越貿易上仍有矛盾之處，但由於菲律賓在南海議題上似乎較傾向於中國，讓美國開始關注距離南海較近的越南，且越南與中國也存在邊界及南海主權爭議，奠定美越戰略合作及安全議題的基礎。

因此，預料美國未來在亞洲地區將會更進一步促使盟友合作，在第一島鏈形成安全聯盟，其中若缺少台灣，就會產生缺口。因此，若能將台灣位階提升為與南韓、日本、越南同等地位的盟友關係，對維護美國在西太平洋利益更有助益。

台灣在美國聯盟體系的位階

由於台灣在印太地區的地緣戰略有其重要價值，又與美國在所謂的「民主自由同盟」上的價值與理念相同，台灣向來認為可以在美中對峙的大局下，提供支撐印太戰略的功能。

對台灣來說，若台灣成為在印太戰略的支點，其戰略價值便等同澳洲及印度，可順理成章成為美國印太同盟的一份子，形成美台交流新模式，所以民進黨與蔡英文政府便一再強調台灣是印太戰略的相關者，而美台夥伴關係則為印太區域和平與穩定的關鍵支柱。

但民進黨與蔡英文政府卻忽略了，縱然美中是處於「戰略清晰」態勢下的最大地緣競爭對手，但美國仍並未考慮摒棄其長年以來對台灣的「戰略模糊」政策，美國的對台政策還是以符合其「一中政策」為主軸，通過《台灣關係法》、美中三個公報與「六項保證」的方式，維持美國與台灣之間的關係。

所以說，美國對台灣的承諾是不變、但也不會再更清晰了。美中之間「競爭下的有限合作」仍是未來首要主線，就日本、南韓與台灣在美國的聯盟體系位階來看，美日同盟與美韓同盟的持續發展為次要目標、是美國制衡中國的戰略手段之一。

最後的台海議題則是依附於美中關係之下的策略工具和棋子，就像美國賣給台灣某些超出《台灣關係法》範疇的攻擊性武器，背後目的也是想利用台灣的地緣戰略位置，讓台灣替美國來牽制解放軍罷了。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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