在戒嚴時代，國民黨政府不准講台灣獨立，大家只好委婉談人民主權、及民族自決權，而具體的實踐方式是透過住民公投來展現人民的意志力。民進黨號稱有「台獨黨綱」，不過，對於「台獨黨」的帽子敬謝不敏。譬如陳水扁撇清，其實這只是「公投台獨黨綱」，必要的時候才要公投獨立。

民進黨在野時期積極推動公投，特別是海外回來的蔡同榮被譽為「蔡公投」，而反核千里苦行的林義雄也被視為「反核四公投」的精神領袖。「公投法」在2003年通過，門檻受制朝小野大而被譏為「鳥籠公投」；其實，民進黨政府棄守國旗、國歌、國號、領土變更、及國家主權，接受「狗籠公投」。

陳水扁在2004年連任選舉之際採取「大選綁公投」，「防禦性公投」淪為催票工具，赤裸裸利用公投。蔡英文政府全面執政，在2017年底高調「人民作主、還權於民」修法降低門檻，朝野共識「公投綁大選」；該黨一年半後卻以「強化國安、護主權」為由強制將公投與大選脫鉤，實質剝奪公民投票權。

下個月將進行四大公投案，其中一案是恢復公投綁大選，在第一場電視意見發表會上，內政部次長陳宗彥代表民進黨政府表達反對的看法，基本論述認為2018年公投綁大選造成選務混亂，而選舉對人、公投對事，不應該橫柴入灶，及公投不是大型民意調查，應該充分溝通、不應被選舉壓縮。

就公投制度設計的原理來看，原本的用意是彌補代議政治的不足，訴諸民意的理由可能是政府無力推動立法（朝小野大）、或重大議題取得百姓確認（領土、主權、憲政等），也有可能是朝野政黨沆瀣一氣、國會不能有所作為，只好透過直接民主的程序，當然，也不排除政黨操弄公投，特別是執政黨。

不管公投的動機如何，民主國家決定公投的日子，一般是看六個月內是否有全國、區域、或地方性選舉，歐盟國家還可掛歐洲議會選舉。公投綁大選的考量是取得比國會投票更高的正當性，因此希望能結合選舉提高投票率，另一方面也期待朝野政黨表態，絕非陳宗彥所言「容易過關」。

至於陳宗彥所謂選舉會壓縮討論空間，那是顛倒是非。盱衡民主國家的公投，要是時程上能綁選舉，著眼帶動討論的熱潮。癥結在民進黨政府對東奧正名投鼠忌器，以為低調冷處理就可以矇騙過去，結果是九合一選舉重挫，不會生牽拖厝邊。他質問有誰還記得那些公投內容，試問蔡英文還記得自己的政見嗎？

最無法說服選民的，應該是公投導致選務亂象。以美國為例，不管大選、或期中選舉，一定同步舉行州級、及地方選舉，更有林林總總公投，政府為了方便百姓，事先還會有模擬選票輔助。人家行之有年，要怪民進黨政府竟是如此無能？所謂混淆人的選舉與事的投票，更是瞧不起台灣人的智慧。

民進黨的基調是「公投不應該被政治、選舉綁架」，問題是，創制、複決是人民最基本的政治權，如何無關政治？難道老百姓關心的公共議題，不能在選舉之際提出來一併討論、逼政客或政黨表態？民進黨政府過去高談闊論公投，現在卻擔心被拖累而刻意脫鉤選舉，為了一己之私昨是今非，那才是對民主最大的傷害。

（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）

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