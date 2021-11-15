一位澳洲籍的大學副校長好友傳來兩個「維基百科」的鏈結給筆者，訊息上寫著：「Mystery of China‘s History resolved?」（中國歷史之謎，解開了嗎？）。點入查看後，映入眼簾的是「Republic of China (1912–1949)」（中華民國1912–1949），以及「China」（中國）兩個條目。

由於蔡英文總統甫於今（110）年雙十國慶大典，在她「共識化分歧，團結守台灣」為主題發表的演說中，以1949年以來的72年，做為她論述中華民國的時間軸，因此，在看到「Republic of China (1912–1949)」（中華民國1912–1949）的條目時，筆者於第一時間，並未產生太多不解。畢竟，「維基百科」乃是「採開放型的協同合作方式，以自由寫作為經、自由編輯為緯」的理念構建而成。

然當轉睛至內文，發現該條目係以「Republic of China」（中華民國）為唯一撰述視角時，就突感明白，何以副校長好友要特別傳來該條目與筆者分享。因為，對於外籍人士而言，「Republic of China」（中華民國）究竟是不是「名『亡』實存」？或係從1949年開始，即已自國際間蒸發？對於世人來說，名列全球前二十大最受歡迎網站的「維基百科」，實是個順手又關鍵的索引、認知入口。

至於，蔡總統定義之「1949年後」的「中華民國」，在「維基百科」資料庫內的逾5500萬個條目裡，則是由共同編寫者們直接以「Taiwan」（台灣）做為編撰主詞。繼而在內文中，再以「Republic of China (ROC) commonly known as Taiwan」中華民國（ROC），通稱為台灣的句首，做為「Taiwan」（台灣）條目的敘寫開頭。

至此，讀者們想到的是什麼？是不是何以「維基百科」，需要如此費事地將中華民國一切為二，再分別以「Republic of China (1912–1949)」（中華民國1912–1949），以及「Taiwan」（台灣）做為撰述條目？又為何「名存實也存」的中華民國，不能在同一個條目裡，自1912年開始，由編輯者們完整地敘寫至今日的中華民國在台灣？我們是不是該仔細地想想，當外籍人士因為「Republic of China (1912–1949)」（中華民國1912–1949）的條目，而誤以為中華民國已然走入歷史，這對於堅守在台灣的中華民國而言，究竟是危機？還是轉機？

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