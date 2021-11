一位澳洲籍的大學副校長好友傳來兩個「維基百科」的鏈結給筆者,訊息上寫著:「Mystery of China‘s History resolved?」(中國歷史之謎,解開了嗎?)。點入查看後,映入眼簾的是「Republic of China (1912–1949)」(中華民國1912–1949),以及「China」(中國)兩個條目。

由於蔡英文總統甫於今(110)年雙十國慶大典,在她「共識化分歧,團結守台灣」為主題發表的演說中,以1949年以來的72年,做為她論述中華民國的時間軸,因此,在看到「Republic of China (1912–1949)」(中華民國1912–1949)的條目時,筆者於第一時間,並未產生太多不解。畢竟,「維基百科」乃是「採開放型的協同合作方式,以自由寫作為經、自由編輯為緯」的理念構建而成。

然當轉睛至內文,發現該條目係以「Republic of China」(中華民國)為唯一撰述視角時,就突感明白,何以副校長好友要特別傳來該條目與筆者分享。因為,對於外籍人士而言,「Republic of China」(中華民國)究竟是不是「名『亡』實存」?或係從1949年開始,即已自國際間蒸發?對於世人來說,名列全球前二十大最受歡迎網站的「維基百科」,實是個順手又關鍵的索引、認知入口。

至於,蔡總統定義之「1949年後」的「中華民國」,在「維基百科」資料庫內的逾5500萬個條目裡,則是由共同編寫者們直接以「Taiwan」(台灣)做為編撰主詞。繼而在內文中,再以「Republic of China (ROC) commonly known as Taiwan」中華民國(ROC),通稱為台灣的句首,做為「Taiwan」(台灣)條目的敘寫開頭。

至此,讀者們想到的是什麼?是不是何以「維基百科」,需要如此費事地將中華民國一切為二,再分別以「Republic of China (1912–1949)」(中華民國1912–1949),以及「Taiwan」(台灣)做為撰述條目?又為何「名存實也存」的中華民國,不能在同一個條目裡,自1912年開始,由編輯者們完整地敘寫至今日的中華民國在台灣?我們是不是該仔細地想想,當外籍人士因為「Republic of China (1912–1949)」(中華民國1912–1949)的條目,而誤以為中華民國已然走入歷史,這對於堅守在台灣的中華民國而言,究竟是危機?還是轉機?

