這兩年來，新冠肺炎外加變異株，大部份的國家都有與其共存的心理準備，從快篩、疫苗到特效藥，也帶來生醫市場巨大的商機，而其中最為世人津津樂道，莫過於mRNA技術成功使用於新冠疫苗。mRNA不是新技術，沒被應用，只因應用領域被質疑，一場疫情，鹹魚翻生，從此對其信心全部恢復。記得2018年，在台灣生技業，有人提出利用mRNA，針對細分市場，開發革命性的治療方法，使身體細胞從根本上年輕化，學理上它對於老化的疾病是可以產生根本而且長期的療效，但下場可想而知，用mRNA叫前衛，用來開發革命性的治療方法叫前瞻，無論是前衛或前瞻，通常在台灣都不太受歡迎。

創新在半導體也是舉步維艱的，除了護國神山台積電到美國設廠外，第三代半導體成為顯學，鴻海以新台幣25.2億向旺宏購買6吋晶圓廠及設備，然後改廠為開發與生產第3代半導體，特別是電動車使用的SiC功率元件。看到市場的強烈需求，再行動，俗稱「割稻尾」，這是台商的看家本領，以低利潤換取較低風險承受，是台灣以製造思維出發的慣性。

台灣以代工訂單模式見長，對於不靠客戶規格要求，搞創新研發就弱了，可喜的是，雖然台灣上市櫃，少見新經濟（New Economy）企業，但年來台灣的新創萬箭齊發，也紛紛尋求台灣以外的市場IPO（初次上市）。什麼是創新？就是解決終端客戶未被滿足的需求，亦即unmet-needs。在新創募資的項目中，最近有一家新創公司創下傳奇，它募得近1,000萬美元，婉拒創投參與，大部份為自然人投資，為什麼在疫情盛行的資本市場寒冬，受到如此追捧呢？因為它開發用矽積技術，開發出中遠紅外光的光源和接收器，造價為現有化合物半導體技術的十分之一，而且是台灣的原生技術。它向投資者宣示，此一前瞻技術可以大大地滿足unmet-needs的檢測和感測市場，有遠見的投資者，便可以想像出「未被滿足的需求」，經由技術團隊的研究，確實有機會開發出來，包括基因定位、三高（高血壓、高血脂、高血糖）的偵測、車用駕駛者生理訊號的偵測等。

不只在新創產業，對上市公司Unmet needs的威力依舊強大。太空產業被預估到2040年，產值將達1兆美金，現有技術有個瓶頸，就是火箭來回天空和地表，溫度會急凍急升、忽冷忽熱，致目前線束會出現接觸不良情況，台灣有一家公司聽到這個需求，第一時間投入研發，才驚覺自身的線束技術，竟然可以設計出一款用於適應忽冷忽熱環境，也因此打入了太空產業。

對台灣的生技業何嘗不然？是不是應該思考如何用unmet needs翻轉已呈僵化的產業呢？現有台灣的產官學研，並沒有應用產業思維一氣打通。台灣學研單位的研究者，有巨大能量做技術研究，但離市場太遠，向科技部申請計畫，金額不高，又要應付大量不專業的績效指標（KPI）的評比。另一方面，醫生最懂病患需求，但考核KPI的是期刊點數，至於救死扶傷以及和學研串接，並非其關切重點。如何一條龍地打通上下環節，攸關生技產業能否蓬勃發展的核心關鍵。

有效流程的先後順序應是，首先找到市場未被滿足的需求（unmet needs），其次估算資本投資及可能報酬率（angel cash）；再來是尋求學研單位可匹配的技術（research & technology）；最後才是技術發展和生產的難度（development & manufacturing）。

至於由誰來提出unmet needs呢？以國內生技領域分類，假設是30個類別，則每個產業分類每年提出3個有龐大市場商機，但目前未被滿足的需求，總共90個需求（當然可能重覆），再由30個產業分類和有經驗的新創公司代表，共同投票。每年選出5～10個unmet-needs，種子/天使輪資金來自國發基金（每年台積電公司的股息約160億元）和私募或創投基金以一定配比，成立研究型態的基金。初選到的項目依排名比重，進行投資金額分配，再由分配金額向學術界（或業界），尋求提案（call for proposal），相對得案的單位，還需結合可以提供有發展潛力的人員，一起搭配。如此一來，獲得投資的，不只是有資本，當初提出unmet-needs單位會指派人才、設備及場域，並成立公司籌備處，參與者皆有正常的股權配比。

這套由市場需求反推、資金支持，找對接技術的做法，依執行有效性評估，選擇一年一推或二推，絕對可以在「保密性」、「效率性」及「可成功性」增加國際競爭優勢。若第一階段順利，原來提供資本的公司可取得優先的投資權，則可增加投資的報酬率。如此一來，生技產業才會有亮麗的前景，一步一腳印，才能和半導體、電子資訊業，並列為引擎產業。