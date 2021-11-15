物價指數5度突破2％通膨警戒線，經濟部長王美花找來各大賣場超市業者，要在大賣場裡設立「平價專區」，還說會想辦法幫「不漲價的餐飲業者」宣傳。

國內民生物資物價上漲，少說已有一、兩個月了，大賣場和超市的生鮮雞鴨魚肉和蔬果、冷凍食品也早已悄悄漲價。王美花不知民間疾苦，先是說國內物價「溫和上漲」，這回，卻又急著找大賣場和超市業者商議設立「平價專區」？

連鎖大賣場與超市，因契約農作與大量進貨，的確可以壓低進貨成本。但大賣場與超市的店租、人事成本、水電支出、廣告行銷、包裝運輸成本，居高不下，賣場裡生鮮食品的價格，未必比傳統市場來得便宜，某些產品的品質，也未必優於傳統市場。

王美花強邀業者設立平價專區，不僅違背市場經濟法則，也變相給了業者壓低進貨價格的藉口。遭殃的，還是產地的農民和上游廠商，消費者縱使能因此短期獲利，買到的也可能是劣質的過期產品。

民進黨施政，從不思考真正的解決方案，只考慮如何藉宣傳來圖利特定關係人和自個兒，疫苗接種、發行五倍券，即是例證。今天經濟部迫不及待地推出帶有王美花肖像、感謝六大賣場的宣傳海報，又是一例。要幫「不漲價餐飲業者」做宣傳？殊不知，等到核定不漲價餐飲業者資格，確認宣傳腳本、業配媒體，餐飲業者早已哀鴻遍野，不支倒地了！

這波物價上漲，莫非就是無知官員「助紂為虐」的結果？

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