一名倫敦大學畢業的教授透露，兩年前她兼課時期時薪只有5鎊，因此淪落街頭睡帳篷。冬天超冷，除了教學，還得學習劈柴與生火，當時她的學生都不知道自己的老師露宿街頭。當教授的生活都如此清苦嗎？起碼在台灣不是。

陳時中飲酒嗨歌的影片曝光，席間不僅沒人戴口罩，還有多位女子穿梭幫忙倒酒，義守大學一位劉鴻陞教授跳出來坦言，當天是他邀約的，強調現場絕對沒有女陪侍，否則願捐1億元並辭去教職。

｢癩蝦蟆打噴嚏，好大口氣！｣一開口就是1億元，看看這場「蛇會」桌上豪華的義大利餐：戰斧牛排、羊排、冷盤切肉...，恐怕能讓那位英國教授過個溫暖的冬天。他發誓沒有｢女侍｣陪酒，陳時中還大讚他「很有氣魄！」看來這倆人倒是臭味相投，不！惺惺相惜。

｢女侍｣的定義是什麼？現場幫忙遞酒、倒酒的又該怎麼稱呼？好端端地她們為什麼不坐下來，好整以暇地吃個飯、喝個酒、讓別人來侍候？若旁邊坐著的是您夫人，會讓她四處走動幫人倒酒麼？那這些｢女士｣到底該怎麼稱呼呢，請大教授明以教我。

明知陳時中是公務員，是國家防疫中心總指揮官，公私生活動見觀瞻，你還這樣堂而皇之地邀約喝酒，你這算什麼朋友？

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