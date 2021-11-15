美國聯邦參議員柯寧一行13人日前搭乘海軍C-40A行政專機來台，外交部表示，行程保密全由AIT安排。媒體報導柯寧率領的國會代表團見了蔡總統，聽取了國防部機密的國安簡報，並參訪了台積電。然而國人更關心的是：蔡英文總統答應了什麼？

美國共和黨參議員柯寧本月4日甫提出《台灣嚇阻法案》（Taiwan Deterrence Act），其中「每年提供台灣20億美元（約合新台幣557億元）軍事採購融資」，隨即風塵僕僕來台，引人側目。

自蔡英文總統2016年上任以來，美國軍售台灣計12批次，總價190.8億美金（約合新台幣5300億元），加上國艦國造、國機國造……..根據國防部主計局資料，國防預算從106年度3192.75億元逐年增加，分別為3277.00、3404.78、3512.18、3617.72億元，明年度3726億元仍不夠用，還編列一筆「海空戰力提升計畫採購特別條例」2400億元的特別預算，預估首年動用額度將造成國防預算是誇張的5177億元，國防預算爆表，難道台灣還要再向美國借錢買軍火？

國防部長邱國正10月初說因疫情關係今年不派人員出席美台國防工業會議，惹得前AIT主席莫健不滿，為什麼呢？現在柯寧再來叩關，端出每年20億美金軍事融資，擺明還是要台灣政府埋單採購軍火，聽完國防部機密簡報後，柯寧是摸摸鼻子走人，還是加碼海削一票？蔡總統答應了什麼？

已過世的前立委李敖曾經拿催淚瓦斯、芭比娃娃獨力阻擋美國軍購案，何其氣壯山河？柯寧今年8月在推特說台灣有3萬美軍……，柯寧可以搞不清楚狀況，蔡總統吃得下美國源源不絕餵食軍火嗎？學學李敖，勇敢拒絕一次就好，有很難嗎？

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