「瑪莎拉蒂超跑富二代」等3惡煞逞凶，將一男大生打成重傷，至今仍引發社會高度關注。之所以造成這麼高的輿論熱度，除了「富二代仗勢欺人」、「警察消極辦案」的情節讓人感到憤慨外，還因為如此「弱肉強食」的現象赤裸裸地上演，實際上揭露了台灣社會如同無政府狀態下的叢林，觸發了一般人隨時可能成為下一個受害者的深層恐懼。

事實上，近年來台灣社會已經發生多起重大公安事故和治安案件，例如「長榮女大生命案」、「太魯閣號事故」、「屏東挖眼案」和「高雄城中城大火」等，無疑是從另一個側面預示了台灣早已進入「準叢林社會」的狀態。

叢林社會的特性是，由於缺乏公權力主持公道，或是因此產生的震懾效果，基本上依靠「恃強凌弱」、「弱肉強食」的邏輯在維持社會的運作。但除了少數弱者可能不定期隨機受害外，強者多數時間都是保持平和的，也因此給弱者一種自己仍然安全的假象。

表面上看，這些不幸事件的發生都有各自的原因。但一個無法迴避的共同因素，就是公權力的嚴重缺位，導致個人必須直接面對社會潛藏的風險和威脅。自身能力和運氣稍差的弱勢民眾，就如同身在叢林的草食動物，只能自求多福或自認倒楣。「瑪莎拉蒂案」之所以引發關注，恐怕與越來越多民眾已然意識到自己可能身處叢林的現實，因而感到焦慮有關。

然而，或許很少人意識到的是，在台灣社會進入叢林狀態之前，台灣的政壇早就已經是「叢林政治」了。從更宏觀的角度來看，公權力在社會治理層面的缺位，咸信與民進黨毀憲亂政，把公權力的時間、精力用在打壓政治異己，甚至不惜率獸食人、波及無辜者有關。

如果說叢林社會是用個人的財富和體能在決定命運，叢林政治則是依靠政黨實力和意識形態在決勝負，其野蠻和粗暴的程度甚至不亞於前者。且看因「關西機場事件」被逼自殺的前大阪辦事處處長蘇啟誠，或是無端捲入萊豬風波的皇家傳承牛肉麵老闆，他們遭到綠營政治霸凌的過程，不就像是突然被人架住、遭到政治正確的大棒狠狠毆打嗎？

同樣人在家中坐，卻禍從天上來的，是來台旅遊卻不幸被捲入「王立強烏龍間諜案」的向心夫婦。當初民進黨政府為了炒作「芒果乾」，以《國安法》約談他們夫婦到案，並開啟近兩年的限制出境。但就在限制出境期限剩下不到1個月時，北檢卻宣布不起訴。可想而知，當事人心中對台灣司法的錯愕和無奈，應該不下於瑪莎拉蒂案中，男大生家屬對警方的觀感。

由於叢林社會本身就是叢林政治的結果，最令人感到無力的是，若希望民進黨政府能夠解決，基本上是緣木求魚。因而行政院長蘇貞昌在接受質詢時說，他畢生最討厭的就是恃強凌弱，以及憑藉人海優勢對人數稀少的一方施加暴力，「真的看到非常憤怒」、「絕對嚴辦嚴查!」，這種說法對照民進黨政府的作為無疑是一種黑色幽默。

媒體的頻繁報導、憤怒的網民不斷公審行兇者，甚至牽連其父母，確實相當過分。但考量到台灣叢林社會的現實，就如同鱷魚會群起逼退河馬、鬣狗則會聚眾狩獵獅子一樣，在自詡民主自由的當代台灣社會居然上演「動物星球」，固然諷刺至極，但卻也是極其無奈之下所形成的一種恐怖平衡。

（作者為中華民意研究協會副研究員）

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