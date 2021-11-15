兩強視訊峰會即將登場，雙方外交政務首長不斷穿梭協調、放話表態，反而點破這場秀的最後，表現上兩個主角拔槍，事實上不過是走位過場。

華盛頓與北京本來就存有結構性矛盾，加上近年互動關係日益惡化，指望兩方願意退讓，放棄既有堅持與原則，恐怕只是奢望。

兩強領導人峰會成局，基本上是因為雙方都有需求，本諸「成交才能成局，成局才能成行」峰會原則，此時雙方對話橋段恐怕早已就緒，屆時不過依序走位，照著劇本演出，然後各取所需發布新聞皆大歡喜。

台上演戲者心知肚明，台下看戲者卻如醉如痴；兩強對話無法迴避台灣問題，國安高層事先能否透過外交管道，先行掌握涉台對話內容，是美台關係重要指標，是騙不得人的嚴肅問題。

綠營國安團隊善於公關宣傳，卻經常對狀況失控失察；兩強交鋒前相互喊話叫陣，是否能夠解讀其中玄機？

看來國安首長是老神在在，對外保持低調並未多言，究竟是胸有成竹，還是不得其門而入？抑或是根本狀況外。

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