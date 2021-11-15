羅文嘉「竹篙湊菜刀」，以「中國旺旺公司」獲得大陸政府退稅補助來說「中天電視」是紅媒；經中天電視提告後，檢察官以「可受公評」予以不起訴處分，中天電視聲請再議、交付審判，沒有改變結果。

蘇揆小英也是紅的嗎

羅文嘉沾沾自喜，認為「檢察官、法院」認證中天是紅媒，卻忽略了裁定文的理由是「意見表達部分，因涉及個人主觀之價值判斷，無所謂真實與否之問題」。這就好像警方以《社會秩序維護法》移送了一些如「部長級會議爽吃米其林餐廳6980元便當」，「私菸案少校吳宗憲是陳菊人馬」、「連美國都知道小英的博士是假的」等網路訊息，法院全部裁定不罰，這難道可以說，上述內容都是檢察官認證的事實嗎？

羅文嘉躲在「言論自由」的保護傘後面操弄「認知戰」，這是民主的遊戲規則，我們無可奈何。但旺旺中時媒體集團願意與民進黨直球對決，讓台灣人民評論，誰為台灣著想，誰是真正的愛台灣。

沒錯，中國旺旺公司曾獲得大陸各級政府為吸引招商的補助款，但這是完全正當的商業行為。去年大陸對上市企業補貼總額達2116億元（人民幣，下同），範圍擴及98%的A股業者，就連美國的特斯拉汽車，也獲得大陸政府21.2億元的新能源補助。

難道「羅文嘉們」要說，特斯拉汽車也是「紅」的；何志偉家族的陽信銀行獨資登陸，也是「紅」的？蔡英文、蘇貞昌都打過多場選戰，接受過很多政治獻金，其中應包括曾接受過大陸政策補助的大型台商，我們可以說蘇貞昌、蔡英文是紅色政治人物嗎？林昶佐的母親是為大陸台商服務的會計師，林昶佐可以回家問一下媽媽，客戶有沒有類似的補助？這些補助是不是正當？

蔡衍明先生當初是以個人資金購買中時媒體集團；中國旺旺和旺旺中時媒體集團只能說是有共同股東，但彼此之間是獨立的兩個法人。在香港上市的中國旺旺要遵守大陸法規，旺旺中時則對台灣閱聽眾負責，兩者的經營涇渭分明，互不干涉。黑貓拿大陸補助，白貓變「紅媒」，沒有這個道理。

威權時期有所謂「三合一敵人」，把民主、台獨跟「匪諜」畫上等號；今天的民進黨也有自己版本的「三合一敵人」，就是反對戰爭的、認真制衡執政的，也都要貼上「中共同路人」標籤。

民進黨的認知戰不是只針對旺中而已，包括「綠到出汁」的中研院院士陳培哲，曾與在野時代的民進黨並肩作戰的潘忠政，任何人只要反對民進黨的政策，站到民進黨的對面，都會被抹紅，被質疑對台灣的忠誠。

政治有顏色和平沒有

「朕即國家」，今天的民進黨與威權時期的國民黨相似到讓人害怕。施明德爆料民進黨的首任主席是調查局線民，美麗島律師團布滿了特務眼線，換句話說，民進黨根本是當年國民黨養出來的複製品，所作所為一脈相傳，不能不說有幾分道理。

現今的台灣媒體，還能、還敢監督政府的，旺旺中時不敢妄自菲薄，應是寥寥其中之一。民進黨想把旺中貼上「紅媒」標籤，如果「紅」指的是兩岸互惠共生，盡全力避免戰爭的風險，這樣的「紅」，我們甘之如飴；如果「紅」是指從大陸的利益出發，聽命於北京，旺旺中時每一個人都知道這不是事實。

古往今來，和平派彷彿都有原罪。晚清慈禧太后想倚靠義和團對八國宣戰，5位大臣期期以為不可，慘被認為是「奸邪」而遭到殺害。等到八國聯軍進攻，慈禧倉皇出逃，才知道她所殺害的5位大臣是真正的忠臣。但這樣的平反，不嫌太晚了嗎？旺中處境類似，民進黨把「和平」扭曲成「投降」，把「莽撞」說成「勇敢」，然後說不抗中就是「紅」。

人類的天性，為個體考量時精打細算，做集體決策時，卻容易感性凌駕理性。兩岸已到擦槍走火的邊緣，旺旺中時願意做，也必須做「理性聲音的窗口」；喊打喊殺未必忠，但往往不負責。

政治有顏色，和平沒有顏色。旺旺中時的理念：「兩岸好，台灣會更好」、「台灣人就是中國人」，能讓兩岸永保和平，互惠繁榮，這是台灣最有利的路線。