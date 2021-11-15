今年六月，英國衛生大臣被媒體曝光，與助理在辦公室擁吻，被迫請辭下台；原因不是婚外情，而是「衛生大臣自己不遵守防疫規範」。他說：「我明白全民為防疫做出巨大犧牲，身為規則制定者必須遵守規範」。

衛生大臣不遵守防疫規定，就像消防署長縱火，警政署長當小偷，必然喪失領導防疫的公信力。現在陳時中被爆料兩個聚餐影片，他沒有戴口罩、沒有保持社交距離，餐桌上也沒有防疫規定的隔板。

只准時中唱歌，不准百姓吃飯，指揮官對防疫規定說一套、做一套，台灣人民怎麼會服氣呢？曾經因為沒戴口罩被罰款的民眾，陳時中應該要給個交代。

當然，接連兩個內部影片曝光，甚至還牽扯到大陸的招商局副局長，這一定是民進黨內部有人在鬥陳時中；但誰叫陳時中自己要不遵守防疫規定？就算陳時中沒有英國大臣的風骨下台，至少也應該為違反防疫規定道歉，否則指揮中心的公信力，也就到此為止了。

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