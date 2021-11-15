中美的科技戰開打2年多，一般認為美國居上風，但是否能笑到最後仍有疑問，因為美國企業私下爭相投資大陸的半導體產業。

所謂的中美科技戰，雖然表面上外界看到的是美國打壓華為的5G電信設備，但真正最核心的部分在半導體，美國最後是以半導體禁運封殺華為才收到效果。而這一戰，也讓台灣的半導體產業、特別是全球尖端技術之首的台積電大紅，各國也體認到半導體的「國安地位」，紛紛加強半導體產業，大陸更是不在話下。

據《華爾街日報》報導，美國公司及其在華分支機構正在加大對大陸半導體公司的投資力度，幫助中國政府爭取晶片行業的主導地位。美國風投公司、晶片行業巨頭和其他私人投資者參與了大陸半導體行業的投資交易，比4年前多出1倍以上。其中包括著名的紅杉資本，連英特爾都在名單內。

對大陸半導體產業是否能迎頭趕上，外界的看法不一，不過在美國全力封鎖下，難度會更高、進度更緩、成本也更大，但根據世界資本與技術流動的原則，重賞之下必有勇夫，在大陸全力投入的情況下，遲早會把半導體產業做起來。

從《華爾街日報》這篇報導來看，顯然在美國政府封殺下，民間企業還是有其他不同的看法與打算。大陸原本就是全球最大的半導體進口市場，美國企業在這個市場賺得飽飽的。但美國發起科技戰讓大陸不得不全力拚半導體產業，從長期來看，對美國的半導體產業是禍不是福。事實上從半導體設計的全球排名中，美國的高通被聯發科追上，大概就可感覺出其危機。

微軟創辦人蓋茲就曾對這場禁運半導體的科技戰表示，大陸終究會建立自己的半導體產業，美國企業將因此受害。那麼，台灣需要全押美國贏嗎？