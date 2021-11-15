由英國政治學者Simon Anholt和權威民調機構Ipsos合作的「全球最佳國家品牌形象」（Anholt-Ipsos Nation Brands Index, NBI）之2021年最新評比排名，於10月19日公布揭露。台灣在全球60個被納入評比的排名裡，品牌形象指標位列第33名，較去年退步1名，且輸給排名第31名的中國大陸。11月15日，在媒體群起報導此評比結果的同時，竟有媒體選以：「台灣被當成國家耶！」做為該則報導之所謂「亮點主標」，益發使世人慨嘆：這隻顧左右而言他的鴕鳥，還真是隻稀有珍禽！

按「全球最佳國家品牌形象」（NBI）排名，早自2005年起，即依下列六大指標，進行最佳品牌形象國家評比：出口評量、治理評估、文化評估、人民質感、旅遊評價、投資移民評估。

對於上述這個至今已連續發布17個年度的「全球最佳國家品牌形象」排名，在今年台灣首次輸給中國大陸之變盤時刻，媒體怎麼會擇以「台灣被當成國家耶！」，來轉移重點，自我取暖、緩頰？而不是積極肩負、承擔起媒體第四權的重責大任，警醒執政者應速就：「出口、國家治理、文化、人民質感、旅遊、投資移民好感度」等六大面向深做省思，反透過一己之媒體影響力，讓閱聽大眾顧影自憐地退縮回「台灣被當成國家」自舔傷疤的舊殼！

如若台灣不是「中華民國」，台灣的GNP難道是「島」民生產毛額？今日與其因為國家「品牌形象」的評比輸給大陸，就讓台灣的魔鏡、西洋鏡碎裂滿地，何不藉此良機，勇敢地把頭伸出井外、離開池塘，虛心且認真地效法那小民「張三」鼓勵孩子們的……，「我們要飛到那遙遠的地方看一看，這世界並非那麼淒涼。我們要飛到那遙遠地方望一望，這世界還是一片的光亮！」

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