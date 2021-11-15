民進黨全代會落幕，一如外界所料，六都候選人通過授權由黨主席蔡英文徵召提名，全黨力擋4大公投。表面看來，小英成功拆除黨內可能引爆的炸彈引信，但民進黨逐步走向威權統治，黨內卻噤若寒蟬，這才是最大的隱憂。

民進黨在1986年9月28日由黨外運動各團體在解嚴前整合成立，當年聚集各地不同理念但同樣反對威權的國內政治菁英，透過折衝、辯論彼此激盪出火花，讓民進黨更能貼近民意和體察社會脈動，也讓民進黨一步步打敗國民黨，完成兩度的政黨輪替。

陳水扁執政時期，雖然握有人事大權，但黨內美麗島系和蘇系、謝系、游系、新潮流系百家爭鳴，就連陳水扁競選連任的副手呂秀蓮，根據阿扁透露，也得先與黨內各龍頭先「喬好」才能確定。

關於國內重大政策，陳水扁不只要與黨內協調，還要與當時占立法院多數席次的國民黨溝通，無法「定於一尊」，各方勢力彼此制衡，除了集思廣益，一定程度也避免走向威權統治。

蔡英文執政後，情勢卻逐漸改觀，民進黨在立法院占絕對多數，加上黨內正國會等派系在2018年九合一地方選舉中受挫，新潮流在民進黨總統初選「蔡賴相爭」時又鬧分裂，讓權力逐漸向「黨政軍」三位一體的蔡英文靠攏。

此次民進黨全代會召開之前，正國會中常委陳茂松堅持，六都市長提名應採黨內初選，屢次槓上黨秘書長林錫耀，但在蔡英文出面後，陳茂松在全代會當天表示，蔡英文提到所以限縮初選，是要「儘量排除黨內在初選過程有些枯枝、雜草」，他選擇相信蔡英文，不再提出異議。

要知道，民進黨成立前，對當時的統治者而言也是「雜草，枯枝」，只有廣納不同的聲音，台灣民主才有進步的空間，一旦授權黨主席提名，無論過程是否經過民調或徵詢，黨主席都有辦法朝向自己擇定的人選，從過去「蔡賴相爭」黨內初選規則一改再改就可印證。

身為統治者，蔡英文想要掌控權力不難理解，可悲的是，民進黨過去有眾多敢於提出異議的意見領袖，但此次除了陳茂松這隻「孤鳥」，全黨鴉雀無聲，深怕得罪當道，無法得到小英「關愛的眼神」，就會淪為黨內的邊緣人。

去年立法院萊豬議題表決大戰，民進黨還有3位不怕死的綠委跑票，這次全代會只剩唯諾趨承，民進黨當年反抗威權的創黨精神早已消失殆盡，離民意也愈來愈遠。

台灣民意基金會日前公布的最新民調就顯示，民進黨的支持度正逐步下滑，與去年520蔡英文第二任就職時相比，支持度下滑了近15個百分點，只剩27.1%，「物必自腐而後蟲生」，無論是公投還是選舉，能打敗民進黨的不是國民黨，而是早已偏離理想的民進黨。