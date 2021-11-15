1218的4大公投中，「重啟核四」與「珍愛藻礁」這2項公投與蔡政府的能源政策有關。依目前民調看來，珍愛藻礁公投同意和不同意的差距比較大，一般認為，過關的機率比重啟核四來得高，因為幾個民調都顯示，重啟核四的同意與不同意比率一直在拉鋸中，同意的比率並未取得有利的領先。然而，這2個公投的結果卻存在著連動關係，互有影響。

嚴格說起來，之所以會出現這2個公投，都與蔡政府執意推動「2025非核家園」這個電力政策有關，因為要非核，所以非但核四不可重啟，連現存的核一、核二及核三都不得延役。核一已全部退役，核二廠2號機將在2023年除役；最後退場的核三廠2號機預計將在2025年5月除役。

而因為禁絕核電，再加上要降低碳排，因此蔡政府必須大力發展天然氣發電，才有了在桃園大潭興建三接的需求，所以重啟核四與珍愛藻礁這2大公投看似是獨立事件，實則宛如孿生兄弟。

2大公投的結果可能有4個排列組合。一，兩個都過關：蔡政府不能在大潭蓋三接，她可能選擇回到最多人建議的台北港，但因為要重啟核四，而核四廠1年的發電量是210億度，三接是137億度，所以核四重啟後就不必有三接了，若再配合現有核電廠延役，同樣有環保困境的四接和五接都可以省下來了。

二，珍愛藻礁過關，但重啟核四沒有過：那顯然三接就必須另覓港址。不過，即使三接選定新的興建處，因廢核造成電力不足，蔡政府仍必須仰賴天然氣，所以接下來位於基隆外海的四接因危及珊瑚、位於台中港的五接影響白海豚迴游，恐怕還是得走上公投之路以決定到底要不要蓋，那麼，三接所經歷的過程就要重複出現了。

三，重啟核四過關，但珍愛藻礁沒有過關：儘管從目前的民調看起來，出現這種結果的機率比較低，不過，票沒有開出來之前，不能排除任何可能性。

若出現這種情況，要特別提防蔡政府耍賴。2018年「以核養綠」公投過關，廢除《電業法》第95條第1項「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」這個條文，但蔡政府根本不甩，照樣執行2025非核家園。

珍愛藻礁公投未過，表示蔡政府三接工程可以繼續，依蔡政府習性，之前為了讓公投過關所宣示的「外推方案」，恐怕也會被悄悄束之高閣，按之前規畫興建三接的可能性極高，則7千年藻礁生態殆矣。

四，2項公投都沒有過關：不必懷疑，如此一來，蔡政府肯定會立即恢復既定的能源政策，三接、四接、五接將全部就位，藻礁沒了、珊瑚死了、白海豚逃了，台灣珍貴的海岸資源陸續被破壞與剝奪。但是在國際「非碳家園」的要求下，天然氣發電的比例必須降低，所以三接、四接、五接的使用年限也不過就是2、30年之間。過渡性質的天然氣接收站竟消滅了台灣周遭環海幾千年來才能形成的生態，這是何等可惜、甚至何等罪過之事。

大自然恆亙綿長，政客上台卻短暫如蜉蝣，萬不可以小害大、以短損長。能源政策影響深遠，實在需要斟酌再三，公投就提供了全民一個省思的機會。因此，公投絕不是政黨對決，更不是在野黨「來亂」，而是讓大家可以「三思而行」。從以上分析可知，唯有核四與藻礁兩個都過關，才能給蔡政府足夠的壓力，採行可長可久且符合國際要求的能源政策。