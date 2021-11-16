要說到在西安品嚐美食，所有人都會跟你說：去回民街吧！這是一區很類似台灣士林夜市的區塊，整區都是美食令人目不暇給！今天幫主就要帶大家去朝聖啦！

回民街這區其實有許多分支的巷道組成，在「化覺巷」內還有西安現存最古老的清真寺之一的清真大寺，而今天幫主則是沿著主街道「北院門」一路從頭走到尾。

哇賽！一走進來就覺得很震撼！也太熱鬧了吧！當然啦，也很有親切感，台灣的夜市也差不多這樣，會有什麼好吃好玩的呢？

一路上的兩側都是各種陝西道地菜色餐廳，重複率很高，讓人陷入選擇困難。

「賈三灌湯包」算是鎮街名店之一，吹彈可破的外皮包裹著帶有湯汁的肉餡，聞名西安城。本來是有考慮進去吃看看的，可是我的胃容量有限，加上湯包在台北上海吃過很多，決定先忍忍，看看後面還有什麼有趣的當地小吃先！

整條路上大概有快十家店都在現場拉麥芽糖，有些拉得很長很長，都跑到主街上了，噱頭十足！而這些店家通常都有許多甜食糕餅販售，想要品味西安的小零食，不妨在這裡帶些回去。

涼皮也是西北特產小吃，據說最早源於秦始皇時期，有兩千年歷史，吃起來比較清涼爽口，有麻辣、酸甜、香辣等口味……

「老白家泡饃」也是這條街上最夯的，肉夾饃你可以看做是台灣的割包、土耳其的沙威瑪，都是以麵粉做成的麵包或是餅皮包肉，老白家的肉夾饃最為軟嫩，因此最受歡迎！

走到這裡我心裡暗叫不妙，要知道回族清真（穆斯林）是不吃豬肉的，像上面老白家最出名的就是牛肉肉夾饃，可幫主不吃牛。

肚子實在餓了，進去吃碗羊肉泡饃吧！點完單，伙計丟了裝了兩塊饃的碗在我桌上就走了，肉夾饃就是切開饃塞肉進去。我看著這兩塊饃發呆了半响，伙計終於看不下去，跑來跟我說：你要自己把它拆成小塊啊！

喔喔喔，是是是！自己動手把饃撕成小小塊狀，這個時候，當然要配上「冰峰」！冰峰是西安的招牌飲料！1953年誕生的老牌汽水，陪伴西安人半世紀，是大家的共同回憶，其地位應該相當於台灣的麥根沙士，來到西安絕對不能不喝冰峰！他的味道其實跟芬達差不多，橘子口味的超好喝！

當我把饃撕好，沒多久店家就把它拿到店門口的廚房去處理，我也跟去拍照。饃被當成麵團來處理，像是在料理比較大顆的麵疙瘩，大火快煮，然後，羊肉泡饃上桌！裡面還有粉絲，吃起來的口感也很像麵疙瘩，但是比較硬，更有咬勁，羊肉也不羶非常好吃！其實這碗吃下去就太飽了，麵食類的飽足感太強大。吃完趕緊回到大街上走走，需要消化消化。

這裡的羊肉串跟上海路上吃到的可不一樣，紅柳烤肉，這紅柳是什麼呢？紅柳主要生長於新疆塔里木盆地、準柯爾盆地、吐魯番盆地等沙漠地區，取他來去枝後，用來串肉燒烤別具風味，在西安回民街的串烤都是用紅柳枝來串的，算是極具當地風情的美味作法。有興趣的遊客買幾隻來試試吧！

令人目不暇給的各種攤位，真的要花很多天才吃的完。除了吃的，也有一些有趣的攤位：土匪菸，許多攤位在販售土匪煙，這是一種卷菸，品質不一；也有小哥現場揮毫在扇面上題字製作紀念品。

逛一逛，覺得消化了幾分，再來吧！接下來鎖定的是另外一種西安特產：biang biang麵。

西安特産麵。（作者提供）

這字你會打，你會念嗎？這麵就是這個字，念biang。這個麵其實上海也有地方吃得到，但還是來到西北來享用比較有感覺，所以吃吧！這個麵的特色就是麵體極為寬大！一條到底！整晚麵就一條麵，又粗又長，配上各種不同類型的口味的澆頭。因為麵體寬厚，所以特別有勁且香，也算是不能不嘗試的西安美食之一。

這碗再吃下去，我是真的沒有辦法再吃其他東西了，整條回民街越夜越熱鬧，來自各地的遊客晚上幾乎都會到這裡來朝聖找美食，回民街的另外一頭就是鼓樓，晚上亮燈後同樣非常美麗，慢慢的散步走回地鐵口，今天真是豐富的一天，明天我們繼續享受西安的歷史感，回去好好的睡一覺吧！！（上海幫幫主/台北）