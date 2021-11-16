由芝加哥華埠更好團結聯盟、培德中心、華諮處與美亞健康協會所號召的一百多個亞裔社團舉行的「選區重劃，振興華埠」活動獲得了主流媒體格外重視，也引起美國其他城市華裔共鳴，這凸顯了美國華裔政治覺醒以及爭取政治版圖的強烈企圖心，意義相當不凡。

長久以來，許多人都說，美國是族裔大熔爐，是靠新移民強大起來的國家，不久前美國商務部公布的2020年人口普查數據證明此言不虛。這次普查結果呈現了美國人口結構的新趨勢，那就是：白人與黑人愈來愈少，混血裔、西裔與亞裔卻愈來愈多，尤其是亞裔，在過去十年呈指數級增長了36%，已達2400萬人口，相當於台灣當前的人口數，佔美國3.3億人口的6%，這是非常驚人的成長，但亞裔在政治領域卻相形薄弱。

美國民主核心價值在於投票公正性，理論上是一人一票，獲得多數票者當選，但特殊選舉人團制卻讓希拉蕊在2016年以總票數近300萬票勝過川普卻因選舉人團票不足而飲恨敗北，這種票票不等值的現象更在各州聯邦眾議員與州內議員選舉時層出不窮，很多時候出現得票少者反而當選的不合理現象。

根據美國憲法規定，自1790年起，每十年進行一次全國人口普查以統計各州人口分布以及各族裔比率，做為政府經費以及全美435位聯邦眾議員席次分配的依據，所以每次普查公布後各州議會之掌權政黨都會利用多數表決優勢強行操作扭曲的傑利蠑螈（Gerrymander）選區規劃，以增加自己黨的議員席次，這是非常不公的現象，像德州和威斯康辛州就是明例，由於共和黨掌控這兩州州議會，所以他們所規劃的Gerrymander選舉地圖硬把民主黨鐵票區瓜分，所以全州民主黨候選人的總得票數勝過共和黨人，但當選的席次卻相反，最高法院對於各州議會的操作卻束手無策。

芝加哥亞裔在過去十年增長了31%，是全州增長最多的族裔，中國城橋港區更擁有最密集的華裔，但長年以來被瓜分為三個不同Gerrymander選區，造成華埠歷史上從未出現過華裔區長，所幸現任區長盧漢士是華裔女婿，他這次也站出來為華裔發聲抱不平，相信在人口遽增以及政治覺醒下，美國華裔政治版圖必然會加大！

（作者為美南傳媒總主筆）

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