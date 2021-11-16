海軍左營軍區於日前遭到退伍人員持假證件進入教準部近一小時後逃逸，該男子是因爲遭到汰除而報復老單位，或意圖竊取機密文件，尚不得而知。

各軍的教準部是教育訓練、準則研發和作戰研發的最高單位，尤其負責部隊測考及基地組合訓練，對各部隊的戰力非常清楚，是中共亟欲滲透，也是國防部軍事安全隊防護以及偵測的重點單位。

軍區若各辦公室、工作中心，都能依據保密安全要求，將辦公桌、公文櫃依規定上鎖，桌面收拾乾淨不留任何資料，電腦依規定關機並將密碼卡拔除，歹徒應該拿不到什麼東西。

而且國軍已全面換發電子識別證，出入營區都有電腦刷卡記錄，人員離職或退伍後檔案會立刻刪除，不太可能拿假證件出入營區，所以該嫌翻牆進入，在離開時遭警衛人員依「夜間人員檢查要領」提出盤問與質疑，因而識破，警衛應予獎勵。

新聞報導該嫌犯是前少校軍官，因不當借貸而遭勒令退伍，顯見金錢支用不當，確實可能因缺錢而「鋌而走險」，若是因案退伍而心懷怨恨，故意給老東家難看，則大可不必。

這位前少校軍官加上不久前總統府前「驚天一跪」的前空軍少校，和升官的「七星將軍」，令人憂心失去「忠誠」的軍人，成為隱而不見的國安危機。

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