蔡英文為四大公投在前線衝刺，她知道，若公投過關，民進黨也垮了一半，她這個總統寶座也坐不下去，驕兵悍將不把她這個｢大英帝國｣瓜分了才怪。

無奈的是，她在前方作戰，後方營寨卻硝煙四起，星火燎原，一發不可收拾，原來她十分倚重的衛福部長陳時中不務正事、笙歌宴飲，還弄出個｢四劑服英戰士｣，真可謂前方吃緊、後方緊吃。

不是自詡｢Taiwan No.1｣嗎？結果全球國家形象排名出爐，台灣第33名，而一天到晚被她羞辱的中國大陸還比她前兩名，位居31，真可謂｢大哥不笑二哥、二哥不笑麻子哥｣，塔綠班有何好驕傲的呢？有啦！別的國家頂多可以打3劑疫苗，台灣可以比他們多打2劑，美其名是｢混打｣，實際卻是｢重打｣，《亞洲週刊》表示，台灣的疫苗是「2+2=2」，意思是高端2劑其實是0。該雜誌開酸：「世界都跟不上台灣」。

打高端者多半是服膺小英的子民，現在被逼多打2劑，衛福部說是不得已的作法，至於有沒有後遺症，衛福部頭搖得像波浪鼓。

小英總統在前線喊｢台灣人民沒有欠民進黨｣；愛將卻在後方盡做｢民進黨欠台灣人民｣的事，每天還在｢五漢廢言｣，看來極為諷刺。

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