時代力量不分區立委邱顯智、王婉諭因公開發文反對罷免陳柏惟，遭到黨員檢舉要求移送紀律委員會，內爭不斷的時代力量更雪上加霜。邱顯智與王婉諭打算自己成立智庫研究單位，也有黨員連署要求移送，因而引起各種聯想。

黨員檢舉邱顯智和王婉諭違紀，引發的黨內權力鬥爭是一個問題，黨員或黨籍立委是否能夠公開發表與黨中央立場不同的意見，又是另外一個問題，還是很基本的問題。

台灣各大黨都不是列寧式政黨，都不要求黨內上下一條鞭，一般黨員和從政黨員對黨中央有不同意見很正常，黨內外不同意見的交鋒是否會挑戰黨中央的權力，或是黨中央如何吸納不同意見，那是另外一個問題。

邱顯智和王婉諭表達反對罷免的想法，有被視為小綠之嫌，但從政治現實來說，實力偏弱的時代力量本來就應該反對寬鬆的罷免條件。黨員連署要把兩人送紀律委員會懲處實在是過頭，但這也反映了時代力量黨內對異己的不寬容。

據了解，時力曾經有一位黨務主管，因為太座多次公開發表對黨內的批判意見，這位主管好幾次受到黨內開會審查，黨內的氣氛越來越像文革的紅衛兵。

目前時代力量還找不到明年的縣市長候選人，黨內又充斥內部相互批判氣氛，搞到黨內萬馬齊喑，時代力量怎麼會有力？

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