拜習視訊會談，雙方開場表述開放記者攝影，兩人都很簡短，只用了幾百個字詞，但清晰勾勒出兩人整體格局意識的不同。

首先，身分定位不同。兩人談話內容，確立了各自在國際社會中的身分。拜登認為美中作為兩個大國，對於「世界」應具有「責任與擔當」，拜登將「美中」兩國的身分，趨向G2的國際政治結構思考。

習近平則認為，「美、中」是兩大經濟體及聯合國安理會的常任理事國，彼此應該加強合作，共同推進人類和平與發展的崇高事業。習近平的陳述表明，中國的身分在國際政治領域僅是聯合國常任理事國，在國際經濟領域上承認自己是第二大經濟體，如此而已。

第二，國際秩序規則的運作方式認知不同。拜登認為，美中交往有其標準規範，也就是要恪守同樣的規則，這也是美國捍衛的利益與價值觀，如確保一個開放的印太地區。

但習近平認為，國際秩序規範應該透過聯合國組織加強合作。是以聯合國為中心的國際秩序，並非回歸冷戰的「極化世界」。美中對話應該相互尊重、合作共處、合作共贏，而不是美國單方所稱的利益與價值觀，或者僅存於全球性議題的利益交會。

第三，外部與內部政治關切的視角不同。拜登的陳述明確從外部政治（國外）出發，認為全球性議題，美中應該一道努力，這不是給對方施捨恩惠或賣人情，各自（美中）的責任，不單是對各自兩國的人民，也要對於世界。

習近平的觀點則趨向於內部政治（國內），認為在聯合國框架下合作，各自辦好國內的事、承擔應盡的國際責任，在健康穩定的美中關係下，造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。習近平將國內人民放在國際需求之前，與拜登語言優先順序有明顯差異。

從美中視訊會晤領導人的開場話語裡，已經看出美中在「身分定位」、「秩序規則運作」、「內、外政治邏輯起始」三個觀念上的根本差異，藉此，可以推敲出在接續下來的閉門談判，將是艱難的進程，更何況，習近平所要的是「全局性」問題的交流，而不是拜登想凸顯領導力的全球性議題而已。

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