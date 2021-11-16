近日有人爆料中央疫情指揮官陳時中無罩歡唱、盡興喝酒的影片，引發外界高度爭議。行政院長蘇貞昌表示，陳時中常常需要到處宣導防疫規範，而當時疫情穩定，吃飯唱歌都是很正常的生活。

蘇貞昌不幫陳時中辯解還好，這一說反而陷陳時中於不義，因為從影片看來，他不但不是去宣導所謂的防疫規範，根本就是去示範如何破壞防疫規定。

儘管當時疫情平穩，依照那時指揮中心的《假期生活防疫指引》，活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持則應佩戴口罩。但影片中，陳時中既沒有維持應有的社交距離，也沒有佩戴口罩，當然違反了防疫規定。

此外，防疫指引還要求每桌最多8人，並採取下列至少1項措施，例如座位隔板區隔、餐點加蓋、公筷母匙／專人分菜、個人餐等等。陳時中所參加的這個餐會，違反了上述的每一個規定。例如，自稱負責邀約的義守大學公共政策與管理學系系主任劉鴻陞說，該餐會有20多人，多是企業老闆，當場就違反1桌8人的規定；而且從影片看來，也完全沒有放置隔板；至於有沒有粉味，雖說見仁見智，但影片會說話。

蘇貞昌說吃飯歡唱都是很正常的生活，這話錯了！換作別人，在疫情期間像陳時中那樣吃飯唱歌，看看指揮中心會不會認為這樣很正常？陳時中明明違反防疫規定縱情宴樂，完全沒有依照防疫規範，蘇貞昌竟說他是去做防疫宣導，這分明是哪壺不開提哪壺吧！

就算要幫陳時中說話，也不必挑這種明顯不合理的說詞，這也未免太諷刺了吧！關於陳時中功高震主、與蘇貞昌不合的傳言時有所聞，難免讓人感覺蘇揆說出這番話不太尋常。他是豬隊友還是別有用心，想趁機給陳時中漏氣呢？