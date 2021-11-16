大陸國台辦公布「台獨頑固分子名單」，並稱「終身刑事追究」，民進黨自然不當一回事，反而冷嘲熱諷。然而，這真的只是「天方夜譚」嗎？若是如此，美、日也不用從早到晚強調台海必須「和平解決」。儘管如此，更重要的是，北京的動作反映他們正重新定義「一個兩制」的內涵，而且把香港當成實驗場，最後投射至台灣。

最早鄧小平提出「一國兩制」政策時，大陸剛走出極左的災難，一切向西方看齊。香港以港人治港，保持資本主義制度，不僅是大陸發展資金的重要來源，也是金融和企業管理學習的典範，甚至時機成熟時，香港漸進改良的民主也可成為大陸民主化的動力。不只大陸主流知識界這麼看，中共黨內菁英也如是觀。胡錦濤時期，大陸已經有地方基層選舉的試驗，即為明證。

然而，2014年香港占領中環的黃雨傘運動成了轉折點。即使如此，北京仍然極力容忍，希望維持原本一國兩制的架構和方向，儘量不直接插手。但5年後的「反送中運動」，抗爭者卻無比囂張，無視法律，衝進立法會，汙損國旗，毀壞公物，投擲汽油彈，毆打不同意見的路人。當警方起訴嚴重犯法者時，持外國護照的法官卻輕易放行。

最重要的是，抗爭者公開高舉「港獨」的口號，特區政府大批公務員倒向他們，群眾高舉英、美國旗。主事者遊走歐美國會，公開鼓動外國政府抵制北京，而近年非常在乎外國政府滲透本國的歐美各國，此時卻肆無忌憚地對香港上下其手，自我陶醉至無以復加。

這時北京才猛然醒來，一國兩制行得通，前提是香港對一個中國存在制度和情感的認同，否則很快就會淪為西方勢力搞垮中國的前線基地。對此，北京進行了約1年半的研究和部署，替香港訂了國安法律，將勾結外國勢力顛覆香港的言行入罪，而且由指定的國安法官審理。如此，在幾個月間的逮捕行動後，抗爭者呈鳥獸散，反映了挾洋自重者本質上不堪一擊。

接著，北京進一步對香港進行深層的改造，即「愛國者治港」。要求香港公務員簽署?忠聲明，以思想和言論的忠誠度來審核候選人的參選資格，如此保證了香港行政和政治的上層建築均是忠於北京的港人，未來他們可以通過任何法律。最後，亦為最深遠影響的是，改造香港學校的教學內容，去除英國殖民主義的餘毒，教育下一代港人忠於國家民族。簡單地說，在北京的新一國兩制中，香港的經濟制度不變，政治上則由忠於中華民族的港人掌控，教育上則與大陸逐漸趨同。

北京在香港的作法實際上也是對台灣一國兩制政策的先行。和平統一實際上是「和平逼降」，然後是通過法律懲罰勾結外國勢力的台獨分子，未來台灣將由「愛國台人」治理，參選人必須通過愛國的資格審核，學校教育內容也會徹底改變，當初台獨教育的推動者也會遭到刑事追究。當然，台灣有自己的軍隊，情況不同，不過，北京認為動武逼降的障礙只有美國，美國人的致命傷在於缺乏耐心，只要大陸力量持續壯大並與美國纏鬥下去，對方遲早會做出關鍵的讓步。

因此，國台辦公布「頑固台獨分子名單」，而且大談統一後的作法，並非只是宣傳噱頭，而是為對台「新一國兩制」發出第一聲，而蔡政府加快台獨的腳步必然也會促使對方更快落實，過去幾年的情況已經充分證明了。