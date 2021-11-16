清華大學校內辦公空間租借給「清華海峽研究院」，部分立委和單位質疑清大恐遭大陸共產黨滲透，教育部也宣稱正在進行徹查，並將全面盤查兩岸高校交流狀況，引發大學校園人心惶惶。為什麼幾年前很正常的事現在變得好像見不得人一樣。此事引發國立大學校院協會和私立大學校院協會齊發聲明抗議，知名作家白先勇也直言，無論左、右、藍、綠或紅的哪個政府，通通不准干預學術自由。

教育部當然重申政府尊重大學自主，但不能違法；各大學從事兩岸學術交流不應違反《兩岸人民關係條例》。行政院長蘇貞昌也說，政府尊重學術自由，但共產黨要在台灣的大學設分支機構都不被容許，國人也不會接受。

首先就學術自由的部分而言，學術自由是一個道德和法律的概念，即教師教學和研究的自由對於大學的使命、學術原則和真理至關重要，學者應有教授、交流思想或事實的自由（包括對政治團體或當局不方便的內容），而不會成為被壓迫、失業或被監禁的目標。

另外廣義的解釋是將這些職業保障擴展到學者就其專業知識以外的問題發表的言論，屬於廣泛言論自由的一部分。亦即學者在公共場合發言或寫作時可自由表達觀點，而不必擔心政府、任職機構的審查或事後的紀律調查。學術自由確保教師不會因自己的言論或觀點而被懲罰。

民國初年蔡元培接任北京大學校長。北大的前身京師大學堂是光緒變法維新所成立的，後來戊戌政變發生，光緒百日維新所行的新政全被推翻，只有京師大學堂留了下來。所以北大一開始可說是為清朝官吏所開，來唸書都是為了升官發財，老師不學無術，學生也能混就混。那時兩院一堂是北京八大胡同妓院最受歡迎的顧客，一堂即指北京大學，其腐敗程度可見一斑。

所以蔡元培必須以魄力治校，辭退了很多學問不好或態度差的教員，但對於教師的學術自由絕對尊重。他說，「對於教員，以學詣為主……其在校外之言動，悉聽自由，本校從不過問，亦不能代負責任。」北大在蔡元培的領導下煥然一新，思想自由，兼容並包，成為真正的大學和中國現代新思想新文化的重鎮。

在如今民主自由的社會，教育部對於「清華海峽研究院」在台辦公室在做什麼工作？是否真是共產黨在台分支機構？是否違法等，都應先釐清，不宜在事態未明之前就驟然下結論。萬一事後發現根本只是純粹的兩岸學術交流，請問，誰能彌補清大校譽受到的傷害？

兩岸的大學和教授們可以合作的地方很多，如果因此事件而起寒蟬效應，對大學和教授的進步都不是好事。現在兩岸關係不佳，政府也一直說希望破冰。兩岸融冰是否應該先從最單純的學術交流和學生交換開始呢？希望政府莫輕易毀壞了兩岸學界交流的基礎。（作者為大學教授）